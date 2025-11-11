Decenas de muertos en explosión de coche en la capital de Pakistán – RT World News

Funcionarios estatales dicen que al menos 12 personas murieron y 27 resultaron heridas en un ataque suicida frente a un tribunal de Islamabad.

Un atentado suicida con bomba en la capital de Pakistán, Islamabad, ha dejado más de una docena de muertos y 27 heridos, dijo el martes el ministro del Interior, Mohsin Naqvi. El incidente ocurrió frente a un edificio de tribunales en el sector G-11 de la ciudad.

Naqvi dijo que el atacante había planeado entrar al edificio del tribunal, pero se hizo estallar cerca de una camioneta de la policía afuera del complejo al no poder acceder.

Desde entonces, las fuerzas de seguridad han acordonado la zona y se ha iniciado una investigación para determinar los responsables del ataque. Hasta el momento no se ha hecho pública ninguna atribución oficial ni reivindicación de responsabilidad.

Explosión suicida en Islamabad frente a un tribunal por parte de terroristas patrocinados por la India. Esto no debe tolerarse. La India está llevando a cabo ataques de bandera falsa en su territorio y orquestando el terrorismo en suelo de Pakistán. pic.twitter.com/iUqhr7U1NM —Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) 11 de noviembre de 2025













Si bien aún no está claro quién estuvo involucrado en el incidente, el ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, vinculó la explosión con Afganistán. En una publicación en X, afirmó que el “ataque suicida” en el Tribunal de Distrito de Islamabad hay un “llamada de atención” que el conflicto en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán de Baluchistán es “una guerra para todo Pakistán”.

“Los gobernantes de Kabul pueden detener el terrorismo en Pakistán, pero llevar esta guerra hasta Islamabad es un mensaje de Kabul, al cual –alabado sea Dios– Pakistán tiene toda la fuerza para responder”. dijo.