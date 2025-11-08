Demostración de fuerza que dejará a Putin y Xi temblando mientras las fotografías ‘revelan el nuevo misil nuclear de Trump’ en vuelo de prueba

Según los informes, el misil nuclear ultrasecreto de DONALD Trump ha sido fotografiado por primera vez en un vuelo de prueba.

La poderosa demostración de fuerza será una advertencia directa a Washingtonsus adversarios, incluidos Vladímir Putin y Xi Jinping.

Las fotografías tomadas a finales de octubre supuestamente muestran un misil de crucero nuclear furtivo AGM-181 de largo alcance (LRSO) de 20 pies de largo siendo probado.

Si las imágenes son precisas, será la primera vez que la devastadora bomba nuclear se muestre públicamente.

El misil era transportado por un B-52H Stratofortress de 488.000 libras, conocido como Torch52, sobre Californiasegún el fotógrafo de aviación Ian Recchio.

Fue visto por primera vez el 29 de octubre de 2025, sobrevolando Owens Valley, California, donde Recchio pudo obtener varias imágenes claras de él.

Se cree que las imágenes muestran dos misiles desconocidos colocados debajo del ala derecha del bombardero y que los expertos han especulado que podrían ser LRSO.

Recchio le dijo a The Aviationist: “Escuchamos a Torch52 en el escáner y miramos hacia arriba justo a tiempo para verlo ascender a unos 5000 pies.

“Cuando revisamos las fotos, la artillería no se parecía a nada que hubiéramos visto antes”.

Los funcionarios de la Fuerza Aérea ya han confirmado que la bomba nuclear ha sido sometida a una serie de pruebas de vuelo exitosas.

Está oficialmente programado para primera línea servicio para 2030.

Los jefes militares estadounidenses han mantenido en secreto la LRSO durante años.

Se dice que el misil de crucero nuclear se encuentra entre las armas más poderosas jamás creadas.

Puede evadir ataques de interferencia electrónica y características capacidades de sigilo mientras se prepara para desatar ojivas termonucleares contra los enemigos.

Se espera que cada ojiva tenga un rendimiento nuclear ajustable de cinco a 150 kilotones.

Esto significaría que podría producir una explosión diez veces más poderosa que la bomba lanzada sobre Hiroshima en agosto de 1945.

Una de las principales razones detrás de su complejo desarrollo es la respuesta al rápido crecimiento de la energía nuclear de China. arsenal.

El Estados Unidos lleva algún tiempo probando en secreto la nueva arma nuclear.

Una vez operativo en batalla, será difícil para el enemigo detectarlo (y destruirlo) gracias a su “diseño poco observable”, según los expertos en defensa y seguridad de 19FortyFive.

El AGM-181A reemplazará al misil de crucero lanzado desde el aire AGM-86B, de 40 años de antigüedad.

Recchio añadió: “Este B-52 estaba usando el indicativo ‘Torch’, que es comúnmente utilizado por los bombarderos Edwards (Base de la Fuerza Aérea).

“Cuando me llegó, estaba entre 4000 y 5000 pies AGL, según las llamadas del escáner que estaba escuchando y mi experiencia en el campo.

“Como la mayoría de los fotógrafos digitales, procedí a hacer zoom en mi pantalla LCD para ver cómo quedaban las imágenes.

“Para mi deleite, había un par de municiones interesantes visibles en uno de los pilones del ala.

“No soy de ninguna manera un experto en municiones, ya que lo que más me preocupa es capturar lindo imágenes de aviones, pero esto fue intrigante”.

¿Cuáles son las características del separador de largo alcance AGM-181A? El misil de crucero nuclear AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) será la joya del arsenal del ejército estadounidense. Lo que la bomba nuclear ofrecerá al ejército estadounidense: Un rendimiento nuclear ajustable entre 5 y 150 kilotones, que permite usos que van desde efectos tácticos hasta la destrucción de ciudades.

La capacidad de navegar en cualquier entorno.

Misil subsónico: vuela a una velocidad menor que la del sonido.

Perfectos para la guerra electrónica, ya que se pueden utilizar donde se realiza interferencia de GPS.

Contará con la ojiva termonuclear W80-4 actualizada, un tipo de ojiva nuclear que se lleva en misiles de crucero lanzados desde el aire.

Mayor alcance que sus predecesores: se espera que su alcance en espera sea de más de (1500 millas (2500 km)

CONSTRUIDO EN NOSOTROS

Sin embargo, los expertos advirtieron que la imagen conceptual podría ser inexacta, ya que “algunas características se omitirán o incluso serán engañosas para una publicación pública inicial”.

Lo describieron como una “herramienta crítica” para la tríada nuclear estadounidense, con la esperanza de evitar una “un conflicto nuclear”. holocausto.”

Está siendo construido por la importante empresa aeroespacial y de defensa estadounidense Raytheon, con una producción prevista de 1.020 unidades, según 1945.

Las armas nucleares serán transportadas tanto por los próximos bombarderos B-21 Raider de £ 585 millones como por los bombarderos B-52 Stratofortress mejorados.

Se espera que los AGM-181 reemplacen a los misiles AGM-86B para 2030, añadió TWZ, citando un informe de adquisición del Pentágono.

La adquisición del Pentágono en 2022 estima que el programa costará 16 mil millones de dólares por 1.020 misiles.

Y actualmente se proyecta que los costos unitarios rondarán los 14 millones de dólares.

Interesting Engineering dijo que la LRSO “llega cuando Estados Unidos recalibra su postura nuclear en respuesta a los rápidos avances en las capacidades estratégicas de Rusia y China.

“Con el antiguo misil de crucero lanzado desde el aire acercándose a la obsolescencia y sin ningún otro misil de crucero nuclear actualmente en servicio, el AGM-181A LRSO llenará un vacío crucial en la estrategia de disuasión de Estados Unidos”.