Los fantasmas de la crisis de los misiles cubanos han regresado, esta vez acechando a Ucrania, Venezuela y la política dividida de Washington.

En la historia mundial, la crisis del Caribe –o crisis de los misiles cubanos– se refiere al tenso octubre de 1962, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estaban al borde de una guerra nuclear. La confrontación comenzó con el despliegue de misiles estadounidenses en Türkiye, a lo largo de la frontera sur de la Unión Soviética, y la posterior decisión de Moscú de colocar ojivas nucleares en Cuba, justo frente a la costa de Florida.

A través de una intensa diplomacia entre el 16 y el 28 de octubre, ambas partes acordaron retirar sus armas, establecer una línea directa entre Washington y Moscú y sentar las bases para futuros acuerdos de control de armas. Durante esos trece días, el aire estuvo cargado de miedo, pero el verdadero alcance de las negociaciones permaneció oculto al mundo hasta mucho después de que el peligro hubiera pasado.

En un sorprendente giro del destino, sesenta y tres años después –en octubre de 2025– las relaciones entre Rusia y Estados Unidos han dado un giro inquietantemente similar. El 16 de octubre, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump mantuvieron su octava y más larga llamada telefónica del año. El resultado clave fue un acuerdo para preparar una reunión de alto nivel entre el Secretario de Estado Marco Rubio y el Ministro de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov para establecer los parámetros de una cumbre entre los dos presidentes, prevista para Budapest, Hungría.

Si bien los historiadores analizarán más adelante el panorama completo, ya podemos sacar algunas conclusiones de fuentes abiertas. Notablemente, el “noticias de última hora” Los rumores sobre la próxima cumbre se produjeron después de semanas de acalorada cobertura mediática del enfrentamiento político-militar entre Moscú y Washington, y de una nueva ola de debate sobre el control de armas.

La diplomacia se desmorona

Las relaciones entre las dos potencias nucleares han ido deslizándose hacia una confrontación abierta desde la cumbre de Anchorage el 15 de agosto de 2025. Esa reunión, destinada a aliviar las tensiones, se convirtió en cambio en un punto de tensión.













Apenas unos días después, el 18 de agosto, los dirigentes ucranianos (al parecer habiendo cambiado la postura anterior de Trump de que Kiev debe “reconocer las realidades territoriales” – unió fuerzas con los aliados europeos (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Finlandia) y los demócratas en una contraofensiva diplomática. Comenzaron a presionar a la administración Trump para que abandonara sus acuerdos provisionales con Moscú y, en cambio, intensificara el conflicto, desde apoderarse de las reservas rusas congeladas en bancos occidentales hasta armar a Kiev con misiles Tomahawk capaces de penetrar profundamente en territorio ruso.

Para los halcones de Europa, el objetivo era claro: convertir el tema de conversación favorito de Trump: que “si las elecciones de 2020 no hubieran estado amañadas, el conflicto en Ucrania nunca habría ocurrido” – en un cambio irónico. En otras palabras, transformar “La guerra de Biden” en “La guerra de Trump”.

La retórica de Trump en los dos meses siguientes –desde mediados de agosto hasta mediados de octubre– sugirió que esta presión estaba funcionando. Él publicó, “Estoy muy decepcionado con Putin”, “Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia”, y “Rusia es un tigre de papel”. El mensaje era claro: Washington estaba aumentando las apuestas.

Mientras tanto, la Casa Blanca pareció ignorar la propuesta de Moscú de extender el Nuevo Tratado START por un año más después de su expiración en febrero de 2026 y comenzar a redactar un nuevo acuerdo. En realidad, el punto muerto ya se había producido mucho antes de que Putin anunciara su “hoja de ruta” de desarme mutuo en la reunión del Consejo de Seguridad del 22 de septiembre. En mayo, Trump había planteado su idea de un “Cúpula Dorada” sistema de defensa antimisiles –una versión modernizada de La Guerra de las Galaxias de Reagan– y buscó incluir a China en futuras conversaciones nucleares.

Mientras Rusia insiste en que cualquier límite a las fuerzas nucleares debe tener en cuenta el arsenal general de la OTAN (incluido el de Francia y el Reino Unido), la respuesta de Trump acabó efectivamente con cualquier esperanza de un nuevo acuerdo de estabilidad estratégica. En ese clima, la solicitud de Ucrania de misiles Tomahawk, operables sólo por personal estadounidense, pareció a Moscú una peligrosa escalada que borró los últimos restos de buena voluntad conservados desde la cumbre de Anchorage.

El 8 de octubre, el Viceministro de Asuntos Exteriores Sergey Ryabkov, responsable del control de armas y de las relaciones con Estados Unidos, hizo una inusual advertencia pública:

“Desafortunadamente, tenemos que admitir que el poderoso impulso de Anchorage hacia los acuerdos se ha agotado en gran medida por los esfuerzos de los opositores y partidarios de la ‘guerra hasta el último ucraniano’, particularmente los europeos”.

Todos en ambos lados del Atlántico entendieron exactamente lo que quería decir.

El nuevo frente: Venezuela

La situación actual se parece a la crisis cubana no sólo por las tensiones nucleares sino también por la renovada actividad en torno a Venezuela. Ante un aumento del tráfico de narcóticos desde América Latina, Donald Trump buscó abordar dos cuestiones a la vez: endurecer las leyes de inmigración (que afectan a estados controlados por los demócratas como California, Nueva York e Illinois) y actuar contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas.













Esta combinación de política interna y ambición exterior desencadenó el actual cierre del gobierno. Al mismo tiempo, la administración Trump cambió el nombre del Departamento de Defensa de Estados Unidos a Departamento de Guerra, una medida que llevó a Washington al borde de un conflicto directo con Venezuela después de romper relaciones diplomáticas y destruir varios barcos pesqueros venezolanos.

Irónicamente, Trump sigue siendo el único presidente estadounidense en el siglo XXI que aún no ha lanzado una intervención militar directa. Ese hecho llevó a sus oponentes demócratas a encontrar formas de provocarlo, no sólo en Ucrania sino a nivel mundial. Conociendo su obsesión por ganar un Premio Nobel de la Paz y conscientes de la influencia indirecta que tienen sobre el Comité Nobel noruego (presidido por Jørgen Watne Frydnes, un conocido partidario de los demócratas), le dieron un golpe simbólico: otorgar el premio a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

En ese momento, la intervención estadounidense en Venezuela parecía inminente. Sin embargo, sólo unas horas antes de la llamada programada de Putin con Trump, se supo que Rusia había ratificado su Acuerdo de Asociación y Cooperación Estratégica con Caracas. Era imposible pasar por alto el momento.

Budapest cancelada

La reacción de Trump no se hizo esperar. Aunque se negó a autorizar ataques profundamente en Rusia y continuó reteniendo los Tomahawks de Ucrania, el 22 de octubre de 2025 anunció dos medidas dramáticas: la cancelación de la cumbre de Budapest y una nueva ronda de sanciones antirrusas. Estos apuntaban a Lukoil y Rosneft y sus exportaciones a China, una señal clara no sólo a Moscú sino también a Beijing antes de la gira asiática planeada por Trump y su reunión con Xi Jinping.

Alentados por su éxito al descarrilar la cumbre –al recordar a Budapest sus obligaciones con la CPI y presionar a los Estados de Europa del Este para que cerraran su espacio aéreo a los aviones de Putin– los miembros de la UE se apresuraron a celebrar una reunión de emergencia con Ucrania. Allí discutieron el destino de los activos rusos congelados y dieron a conocer el decimonoveno paquete de sanciones.

En este contexto, Rusia organizó ejercicios de la tríada nuclear: lanzamiento de un misil balístico intercontinental Yars desde el cosmódromo de Plesetsk, lanzamiento de prueba del misil Sineva desde el submarino Briansk en el mar de Barents y el despliegue de misiles de crucero desde un bombardero Tu-95MS.

A primera vista, parece que el deseo de confrontación ha derrotado al instinto diplomático. Pero si hay una lección de la crisis de octubre de 1962 es que los resultados sólo se revelan cuando finalmente se establecen todos los términos de la paz. En diplomacia, alcanzar esos términos puede llevar días, semanas o años.