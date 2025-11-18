Dentro de la ciudad de Adam Peaty, apodada el Bangkok de Europa, donde los británicos son atraídos a ser golpeados en trampas de miel y mueren en ‘guaridas sexuales’

Según un sitio web de viajes, TI se está convirtiendo rápidamente en el destino más popular para un fin de semana de despedida de soltero libertino gracias a sus “bares al aire libre en ruinas, impresionantes mujeres de Europa del Este y bebidas asquerosas y baratas”.

Y la ciudad europea apodada el Bangkok de Europa fue el destino elegido por Adam Peaty para una fiesta previa a la boda con los muchachos.

El viaje de Adam a Budapest terminó en un escándalo local cuando su hermano James Peaty, de 34 años, fue arrestado por amenazar a la estrella luego de una pelea por sus nupcias en diciembre con Holly, de 25 años, la hija del famoso chef Gordon Ramsay.

Y no hay nada que sugiera que Adam, de 30 años, padre de uno, hiciera algo más que disfrutar de unas cuantas cervezas mientras contemplaba con los ojos la arquitectura histórica de la ciudad húngara.

Pero los expertos advierten que Budapest es un antro de fraude y delincuencia donde los visitantes corren el riesgo de ser blanco de trampas, camareros corruptos e incluso policías falsos que intentan robarles el dinero.

Internet está inundado de vídeos impactantes de los escandalosos fines de semana de despedida de soltero de otras personas.

Las imágenes publicadas en línea incluyen a un juerguista británico que deja al descubierto su trasero en público, otro siendo manoseado por una persona con enanismo en una noche de fiesta y una serie de ejemplos de disfraces divertidos, incluido un ciervo vestido como una azafata de Jet 2 sirviendo bebidas en un avión.

El funcionario del gobierno Iván Radó advierte: “Se ha convertido en un hecho bien conocido, especialmente entre los turistas ingleses, que en Budapest todo es posible.

“En consecuencia, sucede de todo, desde gatear sobre las vías del tranvía hasta gritar fuera de la ópera.

“Los residentes no soportan este comportamiento y hay muchos accidentes porque los turistas no se cuidan”.

Los riesgos asociados a dejarse llevar por Budapest son muy reales.

En 2014, el instalador de televisión Paul Bush fue encontrado muerto en una escalera de un conocido antro sexual, o “lugar de consorcio”, mientras estaba de despedida de soltero en esta ciudad de Europa del Este.

Fue visto en CCTV entrando al edificio en Budapest con una prostituta después de una noche de borrachera.

Minutos después salió del edificio junto a un hombre y otra mujer.

Un aire de misterio continúa rodeando su muerte, ya que el forense británico Sheriff Payne se negó a descartar que se tratara de un crimen.

Esto a pesar de que la policía húngara insistió en que Paul, de 36 años, de Weymouth, fue víctima de un trágico accidente.

Robos en trampas de miel

El redactor jefe de The Sun, Oliver Harvey, visitó Budapest y descubrió que el distrito del partido del Barrio Judío sigue siendo un antro de vicio, lo que justifica plenamente su etiqueta de “Bangkok de Europa”.

En el aeropuerto se promocionaban paseos en limusina con bailarinas eróticas, junto con paseos en barco con strippers y espectáculos lésbicos que costaban £150.

Las prostitutas operan en apartamentos privados y burdeles clandestinos donde cobran tan solo 50 euros la hora.

A pesar de que la policía húngara adoptó un enfoque de tolerancia cero hacia las drogas, las drogas de Clase A, incluidas la cocaína y el éxtasis, eran vendidas por traficantes callejeros afuera de los numerosos “bares en ruinas” en edificios abandonados, donde una pinta de cerveza cuesta tan solo £1.

El ex investigador jefe de la policía de Budapest, Tibor Teplan, advirtió que los turistas occidentales están en el punto de mira de los criminales.

Le dijo a The Sun: “Cualquiera que esté realmente borracho es un objetivo potencial.

“Si ven a una o dos mujeres tratando de alejar a un hombre del grupo, deben insistir en que se quede con ellas.

“Tuve muchos casos en los que una mujer atraía a un hombre para robarles, o a hombres que las esperaban y las golpeaban”.

Los estafadores incluso se hacen pasar por policías para robar a los turistas, según informa la embajada de Estados Unidos en Budapest.

Una estafa consiste en mostrar una identificación falsa antes de insistir en contar el dinero en efectivo de la víctima. El dinero se devuelve, pero los billetes más grandes se cambian hábilmente por “trozos de papel más pequeños o sin valor”.

También se sabe que hombres que se hacen pasar por agentes de policía imponen multas falsas, según un informe de un periódico local.

Estafados en discotecas

Otra estafa común involucra a una joven que actúa como una trampa de miel, atrayendo a un turista a un bar o restaurante, o sentándose en su mesa y luego pidiendo bebidas que se cobran a 20 veces su valor real.

Teréz Vadán, vicecónsul de la embajada británica, dijo a la prensa húngara que los visitantes deben tener cuidado con “una bella dama con un mapa en la mano”.

Sin embargo, estos peligros no parecen disuadir a los británicos de visitar Budapest.

El sitio web Last Night of Freedom dice que la gran cantidad de bares y discotecas, junto con los baños termales al aire libre, lo convierten en una visita obligada para los ciervos sedientos.

Una publicación en su sitio web dice: “La capital húngara está ascendiendo cada vez más entre nuestros principales destinos para despedidas de soltero, y es muy popular entre los grupos de despedidas de soltero de toda Europa.

“Querrás dirigirte al icónico barrio judío, que cuenta con enormes bares en ruinas al aire libre, impresionantes mujeres de Europa del Este y bebidas asquerosas y baratas (las pintas cuestan el equivalente a poco más de una libra)”.

El consejo oficial del gobierno del Reino Unido es menos atractivo. El Ministerio de Asuntos Exteriores advierte: “Algunos bares, discotecas y restaurantes pueden cobrar cantidades elevadas por la comida y la bebida.

“Los turistas han sido llevados a los cajeros automáticos exigiendo dinero para pagar la factura.

“Siempre pida ver el menú y la lista de precios antes de pedir comida y revise su factura cuidadosamente antes de pagar.

“Tened cuidado con los establecimientos donde los menús no muestran correctamente los precios y denunciad cualquier incidencia a la policía.

“Algunos taxistas forman parte de estos fraudes y pueden recibir una comisión por recomendar determinados bares, discotecas y restaurantes a los pasajeros.

“Si un taxista se ofrece a llevarle a un bar o discoteca, o si se le acercan en la calle para invitarlo, tenga cuidado. Utilice taxis de una empresa local de confianza”.

La prostitución no es ilegal en Hungría, pero los turistas no lo saben y tienen miedo de llamar a la policía o les da vergüenza

Dr. Bátki Pál

El abogado húngaro Dr. Bátki Pál representa frecuentemente a visitantes extranjeros que son víctimas de estafas.

Le dijo a The Sun: “Un delito típico contra los turistas es que los clubes, restaurantes y taxistas cometan fraude al pagar una factura 20 veces más que el precio normal.

“Esperan pagarlo porque no quieren salir lastimados.

“Amenazarán con llamar a la policía e incluso tienen un menú diferente para mostrar que el precio que le cobran es correcto.

“La embajada británica a veces publica listas negras de estos restaurantes y clubes.

“Mi consejo a los turistas en esta situación es que llamen inmediatamente a la policía. A veces la gente no quiere hacerlo porque ha consumido drogas o ha estado con una prostituta y les preocupa meterse en problemas.

“Los turistas británicos son conocidos por beber mucho y hacer cosas que no harían en casa y por no ser caballerosos.

“La prostitución no es ilegal en Hungría, pero los turistas no lo saben y tienen miedo de llamar a la policía o se sienten avergonzados.

“He tenido muchos casos que involucran a prostitutas y es una típica zona gris donde tanto el cliente como las prostitutas dicen ser víctimas.

“Tenía un cliente, un empresario, que era buen cliente de una prostituta pero cuando él le dijo que iba a dejar de usarla, ella logró tomarle fotos y videos ilegales y chantajearlo.

“Dijo que avisaría a su esposa, que vivía en el extranjero, y a los medios de comunicación porque era bastante conocido. Esto le podría pasar a cualquiera”.