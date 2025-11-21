Dentro de la tendencia de clonación de mascotas en el Reino Unido, donde los británicos desesperados pagan £ 50 mil para resucitar 'perros zombis'... mientras una estrella de televisión revela réplicas de gemelos

CUALQUIERA que haya perdido a una querida mascota conoce el dolor desgarrador que eso conlleva y que haría cualquier cosa para recuperarla.

Pero, si bien la clonación es actualmente ilegal en el Reino Unido, un número cada vez mayor de amantes de los animales británicos almacenan muestras de sus amigos peludos en laboratorios de alta tecnología, listas para un posible renacimiento, y gastan miles de dólares en el proceso.

Los laboratorios pueden recolectar y almacenar las células que permiten clonar animales en los EE. UU. y luego importarlos aquí.

Una pareja británica, Laura Jacques y Richard Remde de Silsden, West Yorks, estuvo entre los primeros en clonar una mascota cuando su boxer Dylan murió en 2015.

Richard, padre de dos hijos, vio lo desconsolada que estaba Laura, así que puso al perro en el congelador para preservar sus restos hasta que pudieran enterrarlo en su nueva casa.

Llamó a Hwang Woo-sukun investigador veterinario pionero de Corea del Sur que clonó con éxito al primer perro, Snuppy, en 2005.

El laboratorio le dijo que no se podía hacer porque Dylan había estado muerto durante dos semanas, pero sin inmutarse, Richard los convenció para que lo intentaran, a cambio de una considerable tarifa de 10.000 dólares.

Richard le pagó a un veterinario jubilado para que recolectara las muestras de piel y voló a Corea del Sur para entregárselas personalmente. Para asombro de la comunidad científica, el laboratorio finalmente creó dos clones, Shadow y Chance.

Y un mago británico también se ha sumado a la acción.

John Van Der Put, quien interpreta a Piff el Dragón Mágico en Las Vegas, ya está trabajando con tres descendientes clonados de su difunto compañero, un chihuahua llamado Mr Piffles.

El primer ejemplar muerto, llamado Fortune “porque me costó una fortuna”, reemplazó rápidamente a su padre, que había estado al lado de su maestro en el escenario durante 15 años.

Ahora John, que apareció en America’s Got Talent en 2015, ha gastado otras 50.000 libras esterlinas en dos perros idénticos más, lo que significa que puede duplicar sus oportunidades laborales y reducir la cantidad de viajes de cada perro.

Los científicos utilizaron muestras genéticas tomadas del Sr. Piffles para crear a los gemelos Fival y Six Pack, que luego nacieron a través de una madre sustituta.

John dijo: “No es exactamente lo mismo que tener a Piffles en el escenario, pero él sigue vivo en estos tres perros.

“Sabía que no podía hacer que Piffles viviera para siempre, así que probé la ruta de la clonación. Ha sido increíble”.

“Todos se parecen a Piffles, parecen haber adoptado su esencia y frescura naturales del mundo del espectáculo, pero siguen siendo sus propios pequeños personajes.

“Después del éxito del primero queríamos que Fortune tuviera un suplente y no queríamos que él hiciera todos los espectáculos él mismo y tuviera que viajar tanto.

Hemos hecho historia en Las Vegas con el primer artista clonado del Strip

John Van Der Put

“Así que clonamos de nuevo por 60.000 dólares y obtuvimos gemelos. Ahorré dinero y obtuve el doble de fuerza laboral”.

En Estados Unidos, muchas personas influyentes en las redes sociales ahora le están dando un clon a su perro, creando réplicas idénticas de la mascota original para mantener en auge sus lucrativos negocios.

Courtney Udvar-Hazy clonó a su perro Willow después de que el rentable perro fuera atropellado por un coche hace cuatro años.

Había creado una marca rentable, Wander With Willow, que tiene 2,5 millones de seguidores en TikTok y ahora sigue viva gracias a Phoenix, uno de los seis clones idénticos producidos a partir del tejido de la piel de Willow.

Courtney, una fotógrafa de 32 años de California, monetiza su cuenta con patrocinio y una variedad de productos que incluyen sudaderas con capucha de 80 dólares y guías de viaje para perros.

Pero admite que había sido blanco de trolls y explica: “Me molesta mucho la clonación: la gente dice que tengo perros zombis o me llaman niña rica y loca. Al principio me resultó doloroso”.

Courtney utilizó la empresa de clonación ViaGen, con sede en Texas, que ha duplicado perros para celebridades de Hollywood, como Paris Hilton, Tom Brady y Barbra Streisand.

Y añadió: “Willow era como mi hija, mi todo. Habría hecho cualquier cosa con tal de que su linaje y su legado continuaran.

“Un animal completamente diferente, un alma completamente diferente, una personalidad completamente diferente, pero genéticamente idénticos”.

Otra influencer estadounidense, Kelly Anderson, clonó a su gato Chai cuando murió y continúa administrando una cuenta de Instagram monetizada con Belle, un clon modificado genéticamente nacido a través de una madre sustituta.

La entrenadora de perros Kelly, de 35 años, de Austin, explicó: “Estaba muy angustiado el día que ella murió. Perdí unos 20.000 seguidores en Instagram.

“Construí mis seguidores desde cero y cuando Chai murió, las cosas empezaron a desmoronarse. Definitivamente desaparecí de la faz de la tierra”.

Se necesitaron cuatro años y 25.000 dólares para conseguir un clon exitoso, pero ahora ha vuelto al negocio.

“Algunas personas pueden comprar un automóvil, yo compré un clon”, dijo.

“La gente tiene problemas con la cantidad de dinero que es. Pero nadie debería decirle a otras personas cómo gastar su propio dinero”.

Clonar un perro cuesta 50.000 dólares, mientras que un gato cuesta 35.000 dólares y un caballo 85.000 dólares.

La gente dice que tengo perros zombis o me llaman niña rica y loca. Al principio me dolió

Courtney Udvar-Hazy

Melain Rodríguez de ViaGen explicó: “Hay un puñado de nuestros clientes que tienen presencia en las redes sociales, eso definitivamente va a crecer”.

El proceso de clonación comienza con una pequeña muestra de piel tomada del animal original, idealmente cuando está vivo, y se cultivan millones de células a partir del tejido.

Luego, los científicos extraen el ADN y lo insertan en un óvulo de una donante. Se aplica un pulso eléctrico para persuadir a la célula a comenzar a dividirse.

El embrión resultante se implanta en una madre sustituta que gestará, dará a luz y cuidará al cachorro o gatito hasta su destete.

Las madres sustitutas suelen tener una o dos camadas antes de ser esterilizadas y adoptadas.

perros zombis

Las cifras de la industria dicen que miles de dueños de mascotas han almacenado muestras de tejido de sus amados perros y gatos en el Reino Unido, preservando la opción de crear clones en el futuro.

Gemini Genetics en Shropshire posee actualmente más de 6.000 muestras de ADN y dice que el interés en el proceso está creciendo rápidamente.

La gerente Lucy Morgan dijo: “Si un animal ha muerto, o un dueño sabe que se acerca el final, un veterinario puede tomar una muestra de piel. La conservamos hasta que el dueño decida qué hacer”.

Mientras tanto, ViaGen incluso tiene una mascota influyente, Tinkerbelle, una mezcla maltesa con más de 800.000 seguidores en las redes sociales y la marca azul de una celebridad certificada.

Tinkerbelle tiene un podcast, un canal de YouTube y vende gorros, bolsos y botellas de agua de marca.

La cuenta @partywithbrucewayne, que tiene casi 55.000 seguidores en Instagram, presenta cuatro chihuahuas clonados que aparecen junto al original, Bruce.

Cuentas de petfluencers más pequeñas como @clash_of_the_clones, @the_peanut_clones y @baxter_the_clone, promocionan abiertamente el hecho de que los perros en exhibición son réplicas genéticas.

Otro cliente de ViaGen es la ex Primera Dama de Islandia Dorrit Moussaieff, que vive en Londres con el clon de su perro Samur.

Antes de que su querido cruce de pastor alemán y perro pastor islandés muriera en 2019, un veterinario recogió su sangre y células de su piel que fueron enviadas por correo al laboratorio de Texas.

El clon Samson nació ese mismo año, para su deleite.

Dorrit dijo: “Amaba tanto a este animal que no tenía sentido no hacerlo. Imagínese si tuviera un hijo y lamentablemente su hijo hubiera tenido un accidente o hubiera fallecido.

Es mucho menos costoso que tener hijos.

Dorrit Moussaieff

“Si amaste particularmente a ese niño –no tengo hijos– o yo amaba particularmente a ese perro, ¿por qué no iba a tener otro?

“Ese perro me dio más placer y más consuelo en mi vida que cualquier otra cosa junta”.

Pero se advierte a los propietarios que quieran que su mascota siga viviendo que no esperen un duplicado exacto: las marcas y el color del pelaje pueden no coincidir con el original, especialmente en razas mixtas.

También se les advierte que las personalidades variarán, ya que el temperamento y el comportamiento están determinados por el entorno y el entrenamiento más que por el ADN.

La estrella del fútbol americano Tom Brady reveló a principios de este mes que su perro Junie es un clon de Lua, su pitbull que murió en 2023.

La cantante Barbra Streisand usó células de su querido perro Sammie, quien murió en 2017, para producir dos copias exactas llamadas Miss Scarlet y Miss Violet, y publicó fotos de ellas sentadas junto a la tumba de Sammie.

Cuando Paris Hilton perdió a su chihuahua, Diamond Baby, encargó dos reemplazos genéticamente idénticos: Diamond y Baby. Ahora es inversionista en ViaGen, junto con el director de El Señor de los Anillos, Peter Jackson.

ViaGen fue adquirida recientemente por Colossal Biosciences, mejor conocida por sus ambiciones de revivir especies extintas, incluidos el mamut y el dodo.

La empresa utiliza tecnologías que se desarrollaron por primera vez en la década de 1990 en el Instituto Roslin de Escocia, donde los investigadores produjeron la oveja Dolly, el primer mamífero clonado.

Para John, que se asociará con el legendario mago Penn Jillette para una gira por todo el Reino Unido el próximo verano, los clones de su perro artista son un tributo apropiado al original.

“Tener a los chicos no es una mala manera de honrar a Piffles, porque lamentablemente en la vida no se puede engañar a lo inevitable”, dice.

“Estos clones han traído algo de vuelta. Es increíble lo que la ciencia puede lograr.

“Mientras él está jugando en el parque para perros en el cielo, hay un pedacito de Piffles todavía entretenido aquí en la tierra.

“Hemos hecho historia en Las Vegas con el primer artista clonado en el Strip”.

Pero las organizaciones benéficas de bienestar animal han expresado su preocupación por esta práctica.

Penny Hawkins de RSPCA dijo: “Hay mucho más en un animal que su ADN.

“Existen serias preocupaciones éticas y de bienestar en torno a la tecnología de clonación, que potencialmente requiere procedimientos que causan dolor y angustia, con altas tasas de fracaso y mortalidad; y los animales frecuentemente sufren dolencias físicas como tumores, neumonía y patrones de crecimiento anormales”.

Elisa Allen de PETA agregó: “Millones de perros y gatos maravillosos y adoptables languidecen en refugios de animales o mueren de manera aterradora después de ser abandonados, mientras que la clonación se suma a la crisis de superpoblación de animales sin hogar.

“PETA alienta a cualquiera que quiera traer otro animal de compañía a su vida a adoptarlo en lugar de alimentar esta cruel moda de hacer dinero”.