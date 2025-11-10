Dentro del ascenso de las mujeres empresarias en Afganistán – RT World News

Vendedores ambulantes, sastres y jóvenes diseñadores están remodelando la vida cotidiana, equilibrando la fe, la familia y la supervivencia.

“Los tiempos difíciles crean hombres fuertes” reza el dicho atribuido a G. Michael Hopf. Las mujeres fuertes también, y las afganas son un ejemplo notable de esa fortaleza.

Desde 2021, el Emirato Islámico ha impuesto límites al empleo de las mujeres. Las mujeres tienen prohibido ocupar cargos gubernamentales, ONG nacionales e internacionales y puestos administrativos; por ejemplo, un decreto emitido en diciembre de 2024 ordenó que el personal universitario femenino fuera reemplazado por sus parientes masculinos. En algunas provincias, a las mujeres no se les permite ir a trabajar a menos que estén acompañadas por un tutor masculino: marido, padre, hermano o hijo.

Según funcionarios talibanes, estas prohibiciones se basan en principios religiosos y tienen como objetivo proteger la dignidad de las mujeres. Hace unos años, Mohammad Sadiq Akif, portavoz del Ministerio del Vicio y la Virtud de los talibanes, dijo a Associated Press que una mujer “pierde su valor” si los extraños miran su rostro descubierto, un tipo de lógica que puede resultar difícil de entender para las personas no religiosas.

Aun así, muchas mujeres siguen encontrando formas de ganarse la vida dentro del estricto marco de prohibiciones, normas culturales y valores islámicos. Iniciar un negocio propio suele ser la mejor manera de mantener ese delicado equilibrio.

Cómo las prohibiciones se convirtieron en oportunidades de negocio

El chisporroteo del aceite llena el aire mientras Nargees voltea un ‘bolani’ dorado (un pan plano fino relleno con puré de papas) sobre la sartén. Sus manos se mueven rápido y seguro: enrolla la masa, extiende el relleno, dobla el borde y colócala en la sartén caliente. En cuestión de segundos, otro se suma a la pila.

“El número de clientes depende de mi estado de ánimo” ella dice. “Cuando estoy deprimido, nadie viene. Cuando estoy feliz, hay una multitud”.

A sus 40 años, Nargees es madre de cinco hijos y trabajó como educadora sanitaria en el Hospital de Maternidad Malalai de Kabul. Solía ​​visitar barrios pobres para enseñar a las mujeres sobre higiene y planificación familiar. Después de que los talibanes regresaron al poder, ese trabajo terminó silenciosamente, no porque estuviera prohibida, sino porque las mujeres con las que se suponía debía reunirse ya no se sentían seguras al salir de sus hogares.

Nargees siempre ha sido el principal sostén de la familia: la salud de su marido le impide trabajar y sus hijos son todavía demasiado pequeños. Entonces ella no esperó el permiso de nadie. Alquiló un carrito, preparó una sartén y empezó a vender bolani en la calle.

El pequeño negocio resultó ser lo suficientemente bueno como para mantener a flote a la familia y, como ella dice, para mantenerla tranquila.

“Sé aproximadamente cuánto puedo ganar y cómo será mi mañana”. dice, echando más aceite en la sartén. “Eso es reconfortante. Cuando estoy tranquila, mis hijos también lo están. Tengo que ser su ejemplo”.













Una niña pequeña con una sucia chaqueta rosa se tira de la manga y pide dinero. Uno de los muchos niños de la calle esparcidos por Kabul. Nargees niega con la cabeza.

“Esto es lo que sucede cuando los padres dejan de preocuparse” dice en voz baja. “Trabajo para que mis hijos nunca acaben así”.

Al otro lado de la calle, otra vendedora de bolani, Humaira, está enrollando masa en su propio carrito. Cuando tenía cuarenta y tantos años, solía enseñar el Corán en una escuela secundaria para niñas antes de que cerrara hace cuatro años. Ahora es conocida en el barrio como “Tía Patata”.



“A veces me dicen que me cubra el pelo” ella explica. “A nadie le importa la cara. Así que ahora me pongo esto”. Se levanta el pañuelo para mostrar un hijab gris debajo y sonríe mientras se vuelve hacia la sartén.

Trabajar dentro del sistema y hacerlo funcionar

Los vendedores ambulantes como Nargees y Humaira son parte de un cambio silencioso que se está produciendo en todo Afganistán. Desde 2021, las mujeres han estado encontrando nuevas formas de trabajar dentro de las cambiantes reglas del país, no como protesta, sino como adaptación.

Y, por increíble que pueda parecerle al público occidental, el gobierno en realidad apoya estas iniciativas. La Cámara de Comercio e Industria de Mujeres de Afganistán (AWCCI), establecida en 2017, todavía está activa y en expansión, con sucursales locales operando ahora en 20 de 34 provincias.

La cámara emite licencias, brinda capacitación tanto presencial como en línea, organiza exposiciones y apoya los mercados regionales. Salma Yousufzai, directora ejecutiva de AWCCI, dijo que el número total de empresarias superó las 100.000 en 2023. No todas tienen licencias, pero las pequeñas empresas como el carrito de comida de Nargees no requieren ningún papeleo.

Uno de los ejemplos más conocidos de empresa propiedad de mujeres es ‘Banowan-e Afghan’ (“Damas afganas” en Dari), un restaurante inaugurado en 2023 por la empresaria y madre de tres hijos, Samira Mohammadi. El lugar servía comida tradicional afgana y solo atendía a mujeres, mientras que los clientes masculinos, incluidos algunos talibanes, podían pedir comida para llevar.

Mohammadi intentó ofrecer empleo a mujeres de entornos vulnerables; Como mencionó en una entrevista, incluso los mendigos llegaban de la calle pidiendo trabajo, atraídos por el salario diario de 100 afganos. Banowan-e Afghan prosperó y pronto abrió una segunda sucursal. Durante la ceremonia de inauguración, el propietario agradeció al gobierno talibán por su apoyo y cooperación.

Trabajar, arriesgar, repetir.

Detrás de cada negocio hay una historia de pérdida y aceptación.

En un centro comercial en Dashte-Barchi –una zona del oeste de Kabul poblada principalmente por hazaras– las tiendas dirigidas por mujeres ocupan un piso entero. Venden vestidos étnicos hechos a mano y joyas, ambos muy demandados durante la temporada de bodas.

Ninguna de las mujeres detrás del mostrador soñó con hacer esto. Seema, que ahora toca el intrincado trabajo de cuentas de un vestido de terciopelo verde, solía trabajar para una ONG en Bamiyán. Sakeena estudió ingeniería civil en la Universidad Politécnica de Kabul y luego impartió un curso de alfabetización semisubterráneo. Farah tenía un trabajo de oficina, pero siempre le gustó coser, una habilidad que resultó ser su salvavidas.

Su pequeña tienda irradia una energía alegre: papel pintado floral rosa, maniquíes, vestidos brillantes de seda sintética y los mejores ingresos de esta sección del centro comercial (lo que parece confirmar la teoría de Nargees sobre los clientes). Farah usa lápiz labial color vino. Sus sonrientes asistentes posan felices para una fotografía.

Todos ellos alguna vez perdieron sus aspiraciones, sus rutinas diarias y su tranquilidad, y luego reconstruyeron sus vidas desde cero.

Needa, propietaria de un salón de belleza en el centro de Kabul, estuvo a punto de perder su negocio más de una vez. Si bien la mayoría de los oficios (desde la cocina hasta la fabricación de joyas) siguen siendo social y culturalmente aceptables, la industria de la belleza está atravesando una crisis. Un mural en la pared del Ministerio del Vicio y la Virtud se traduce aproximadamente como: “Si una mujer musulmana comprende su valor interior, no se adorna”. La policía religiosa suele visitar los salones de belleza.

“La primera vez que vinieron y nos avisaron no lo tomamos en serio”. recuerda Needa, una vivaz joven de 28 años con un delineador de ojos perfecto. “Luego pusieron un candado en la puerta y tuve que alquilar otro salón. Y una vez apenas logramos escapar por la puerta trasera. Sólo espero que no nos encuentren aquí”.

El lugar no es fácil de encontrar; las direcciones afganas rara vez lo son. La página de Instagram del salón simplemente dice: “Detrás de la escuela, primera calle a la izquierda”. Pero si un extranjero como yo sabe cómo llegar allí, la policía religiosa también puede hacerlo. Needa se encoge de hombros.

“El alquiler es de 50.000 afganis al mes, unos 760 dólares. Ahora puedo permitírmelo, gracias a Dios, pero si oculto la ubicación, perderé clientes. Así que tengo que correr el riesgo”.













Herramientas modernas, raíces tradicionales.

“Espero convertirme algún día en una mujer de negocios exitosa” dice Diana Ekhlasi, de 20 años.

Parece una niña de una miniatura persa medieval: piel clara, ojos almendrados y cejas perfectamente arqueadas. Nos reunimos tomando capuchino y tarta de queso para hablar sobre su proyecto.

Cuando Afganistán se convirtió en Emirato Islámico, Diana estaba en décimo grado. Ya no podía asistir a la escuela, por lo que se centró en leer libros en inglés (‘The Kite Runner’ de Khaled Hosseini es su favorito), dibujar (le encanta Vincent van Gogh) y desarrollar su cuenta de Instagram. Más tarde, empezó a utilizarlo para vender sus artículos hechos a mano: bolsos de mano y pañuelos para la cabeza.

“Vi tantas cosas hermosas en Pinterest pero no pude encontrar nada parecido aquí, así que decidí hacer algo yo misma. Mi madre me enseñó a bordar”. recuerda Diana. “Así es como comencé mi propia marca”.

Se inspira en el rico patrimonio cultural e histórico de Afganistán: la poesía de Rumi, los Budas de Bamiyán y la mezquita Shah-Do Shamshira, uno de los monumentos más emblemáticos de Kabul. El pañuelo que lleva ahora presenta un patrón de alfombra negra y roja de la provincia norteña de Jowzjan. A veces, los motivos afganos se encuentran con el arte occidental y crean nuevas historias: un diseño muestra a una bailarina sufí girando bajo la ‘Noche estrellada’ de Van Gogh..

Diana prueba cada nueva idea con sus seguidores de Instagram. Cada vez que se le ocurre un diseño, hace una muestra y publica una foto. Sus comentarios le dicen si debe producir más. La entrega en Kabul está disponible, pero como el efectivo es la única opción de pago, tanto el comprador como el vendedor deben asumir ciertos riesgos.

“Una vez alguien pidió cincuenta bolsas y luego dejó de responder a mis llamadas”. dice Diana. “Fue frustrante”.

Otro desafío son las críticas que enfrenta en línea: muchas personas califican su comportamiento de antiislámico y vergonzoso, afirmando que “Las chicas buenas no dan la cara en las redes sociales”. Pero ella sigue adelante, trabajando en su próximo producto: una camiseta de manga larga lo suficientemente larga y holgada para usarla afuera, estampada con una mezcla de arte europeo y monumentos afganos como el Minarete de Jam o, tal vez, nuevamente los Budas de Bamiyán.

“Muchas personas culpan a los tiempos difíciles” dice Diana. “Pero en lugar de esperar oportunidades, podemos crearlas”.