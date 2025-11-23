EUROPA ha hecho una contraoferta al plan de paz de Donald Trump, incluido el regreso de Vladimir Putin al G8 y un límite al ejército de Ucrania.

El acuerdo supone una serie de concesiones a Rusia y también podría dejar a Volodymyr Zelensky fuera del poder, una exigencia clave del Kremlin.

El nuevo plan fue debatido por los aliados europeos y funcionarios estadounidenses en Ginebra el domingo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que Estados Unidos estaba considerando los ajustes propuestos al plan de 28 puntos de Trump y “haciendo algunos cambios”.

Dijo: “Creo que esta es una reunión y un día muy, muy significativo, probablemente el mejor día que hemos tenido hasta ahora en todo este proceso”.

Según el plan europeo, Rusia Sería “reintegrado progresivamente a la economía global”.

Añade que, como parte de estos esfuerzos, se podría permitir que el loco Vlad regrese al G8.

El nuevo acuerdo también establece un límite para el ejército de Ucrania, que sólo podrá llegar a “800.000 en tiempos de paz”.

Esto se ha incrementado con respecto a la propuesta de Estados Unidos y Rusia que limitaba el tamaño del ejército a 600.000.

Además, Volodymyr Zelensky también se vería obligado a celebrar elecciones “lo antes posible”.

Pero lo más importante es que la oferta europea descarta la descarada exigencia de Rusia de que Ucrania renunciar al resto de la región de Donbass.

Este elemento clave reprende una de las partes más humillantes del plan inicial de Trump para Ucrania: que Kiev renuncie a grandes extensiones de territorio, algunas ni siquiera ocupadas por Rusia.

Al abordar cómo se dividirá el territorio, el nuevo plan dice: “Las negociaciones sobre intercambios territoriales comenzarán desde la línea de contacto [frontline]”

El nuevo plan también propone que Ucrania obtenga una garantía de seguridad de Washington, similar a la cláusula del Artículo 5 de la OTAN.

El plan de Europa también exige que los activos soberanos de Rusia permanezcan congelado hasta que Putin pague una compensación por todos los daños causados ​​por su brutal invasión a gran escala.

El acuerdo también elimina una cláusula que habría visto a Estados Unidos ganar el 50 por ciento de futuro ganancias de los activos rusos congelados invertidos en Ucrania.

La audaz contraoferta fue elaborada por el Reino Unido, Alemania y Francia.

La contraoferta europea La soberanía de Ucrania será reconfirmada Se alcanzará un acuerdo total y completo de no agresión entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Todas las ambigüedades de los últimos 30 años se resolverán (El punto tres del plan Estados Unidos-Rusia ha sido eliminado. Decía: “Habrá la expectativa de que Rusia no invada a sus vecinos y la OTAN no se expandirá más”). Después de que se firme un acuerdo de paz, se convocará un diálogo entre Rusia y la OTAN para abordar todas las preocupaciones de seguridad y crear un entorno de reducción de tensiones para garantizar la seguridad global y aumentar las oportunidades de conectividad y oportunidades económicas futuras. Ucrania recibirá sólidas garantías de seguridad El tamaño del ejército ucraniano se limitará a 800.000 efectivos en tiempos de paz La adhesión de Ucrania a la OTAN depende del consenso de los miembros de la OTAN, que no existe La OTAN acuerda no estacionar permanentemente tropas bajo su mando en Ucrania en tiempos de paz Aviones de combate de la OTAN estarán estacionados en Polonia Garantía estadounidense que refleja el artículo 5 a. Estados Unidos recibirá una compensación por la garantía b. Si Ucrania invade Rusia, pierde la garantía. do. Si Rusia invade Ucrania, además de una sólida respuesta militar coordinada, se restablecerán todas las sanciones globales y se retirará cualquier tipo de reconocimiento del nuevo territorio y todos los demás beneficios de este acuerdo. Ucrania es elegible para ser miembro de la UE y obtendrá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras esto se evalúa. Sólido paquete de reurbanización global para Ucrania que incluye, entre otros: a. Creación de un fondo de desarrollo de Ucrania para invertir en industrias de alto crecimiento, incluidas tecnología, centros de datos y esfuerzos de IA. b. Estados Unidos se asociará con Ucrania para restaurar, hacer crecer, modernizar y operar conjuntamente la infraestructura de gas de Ucrania, que incluye sus gasoductos e instalaciones de almacenamiento. do. Un esfuerzo conjunto para reconstruir áreas afectadas por la guerra para restaurar, reconstruir y modernizar ciudades y áreas residenciales. d. Desarrollo de infraestructura mi. Extracción de minerales y recursos naturales. F. El Banco Mundial desarrollará un paquete de financiamiento especial para proporcionar financiamiento para acelerar estos esfuerzos. Rusia se reintegrará progresivamente a la economía mundial a. El alivio de las sanciones se discutirá y acordará en fases y caso por caso. b. Estados Unidos celebrará un Acuerdo de Cooperación Económica a largo plazo para buscar el desarrollo mutuo en las áreas de energía, recursos naturales, infraestructura, inteligencia artificial, centros de datos, tierras raras, proyectos conjuntos en el Ártico, así como otras oportunidades corporativas mutuamente beneficiosas. do. Rusia será invitada nuevamente al G8 Ucrania será completamente reconstruida y compensada financieramente, incluso a través de activos soberanos rusos que permanecerán congelados hasta que Rusia compense los daños a Ucrania. Se establecerá un grupo de trabajo de seguridad conjunto con la participación de EE. UU., Ucrania, Rusia y los europeos para promover y hacer cumplir todas las disposiciones de este acuerdo. Rusia consagrará legislativamente una política de no agresión hacia Europa y Ucrania Estados Unidos y Rusia acuerdan ampliar tratados de control y no proliferación nuclear, incluido Fair Start Ucrania acepta seguir siendo un Estado no nuclear según el TNP La central nuclear de Zaporizhzhia se reiniciará bajo la supervisión de la OIEA y la energía producida se compartirá equitativamente al 50% entre Rusia y Ucrania. Ucrania adoptará normas de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de minorías lingüísticas Ucrania se compromete a no recuperar su territorio soberano ocupado por medios militares. Las negociaciones sobre permutas territoriales partirán de la línea de contacto Una vez que se hayan acordado futuros acuerdos territoriales, tanto la Federación de Rusia como Ucrania se comprometen a no modificarlos por la fuerza. Cualquier garantía de seguridad no se aplicará en caso de incumplimiento de esta obligación. Rusia no obstaculizará el uso del río Dniéper por parte de Ucrania con fines comerciales y se alcanzarán acuerdos para que los envíos de cereales circulen libremente por el Mar Negro. Se establecerá un comité humanitario para resolver cuestiones abiertas: a. Todos los prisioneros y cadáveres restantes serán intercambiados según el principio de todos por todos. b. Todos los civiles detenidos y rehenes serán devueltos, incluidos los niños. do. Habrá un programa de reunificación familiar d. Se tomarán disposiciones para abordar el sufrimiento de las víctimas del conflicto. Ucrania celebrará elecciones lo antes posible tras la firma del acuerdo de paz Se tomarán medidas para abordar el sufrimiento de las víctimas del conflicto. Este acuerdo será legalmente vinculante. Su implementación será monitoreada y garantizada por una Junta de Paz, presidida por el presidente Donald J. Trump. Habrá sanciones por infracción. Si todas las partes aceptan este memorando, un alto el fuego entrará en vigor inmediatamente cuando ambas partes se retiren a los puntos acordados para comenzar la implementación del acuerdo. Ambas partes acordarán las modalidades de alto el fuego, incluido el seguimiento, bajo la supervisión de Estados Unidos.

Sir Keir Starmer habló con Trump luego de la nueva propuesta de Europa, y Zelensky también elogió al líder estadounidense luego de un ataque de TruthSocial.

Trump criticó tanto a Ucrania como a Europa por mostrar “gratitud cero” en respuesta a su acuerdo inicial, que fue calificado de “rendición” ante Putin.

El cada vez más impaciente presidente estadounidense le había dado a Ucrania una fecha límite del jueves para aceptar su plan.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo: “En este momento, todavía no estoy convencido de que vayamos a conseguir la solución que el presidente Trump quiere en el futuro”. próximo unos días”.

El antiguo plan propuesto por Rusia y Estados Unidos habría obligado a Ucrania a ceder el territorio oriental ocupado, restringir su ejército a 600.000 y abandonar sus ambiciones de unirse a la OTAN.

El plan también congelaría las líneas del frente en el sur, al tiempo que se levantarían las sanciones y se reabriría la energía rusa a los mercados occidentales.

Los líderes europeos advirtieron que esto dejaba a Ucrania expuesta a las demandas del loco Vlad y a sus futuras ambiciones territoriales.

Pero en respuesta al golpe, Trump dijo que no era su oferta final.