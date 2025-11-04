Dentro del plan secreto de Trump para una INVASIÓN total del paraíso de los gánsteres, Venezuela

El plan secreto de DONALD Trump sobre cómo podría llevar a cabo una invasión total de Venezuela ha sido revelado por un ex experto en inteligencia de defensa.

En el último episodio de Battle Plans Exposed, Philip Ingram detalla cómo Washington podría lanzar un ataque total y por qué podría comenzar con un silencio inquietante.

Ingram comienza el programa de esta semana anunciando: “Hoy descubrimos la verdad.

“Esto no es sólo una guerra contra las drogas. Esto podría ser el preludio de una invasión estadounidense a gran escala”.

Desde hace meses, Trump ha librado una guerra en el Mar Caribe, bombardeando innumerables embarcaciones de narcotráfico y matando despiadadamente a quienes se encuentran a bordo.

Y aun cuando continúa cayendo cinética huelgas En cuanto a los narcobarcos, el enfoque de Trump se ha mantenido únicamente centrado en el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Ha advertido que los “días están contados” del dictador.

Al mismo tiempo que envía al ejército estadounidense en pie de guerra y sus activos navales y aéreos se acercan a las costas venezolanas.

Washington acusa al régimen venezolano, liderado por Maduro y sus principales asesores, de inundar de drogas el interior del territorio estadounidense.

Ingram admite que está del lado de Trump con respecto a Maduro cuando dice: “Maduro y sus compinches se enriquecieron al convertir a Venezuela en un paraíso para los gangsters”.

Maduro respondió a Trump adoptando posturas y desplegando sus propias armas en todo el país en preparación de un ataque inminente.

Pero Ingram cree que no importa lo que haga Maduro o lo mucho que intente oponerse a Trump, nada impedirá que estalle un conflicto.

El experto en inteligencia dice: “Trump ve a Venezuela como una base de operaciones avanzada para los enemigos de Estados Unidos. Una Cuba con esteroides.

“Está desempolvando una política de 200 años de antigüedad, la Doctrina Monroe, la idea de que Estados Unidos controla el hemisferio occidental y ninguna potencia extranjera puede entrometerse en ello.

“Y cuando ocurre una intromisión, Estados Unidos tiene un largo y sangriento historia de corregir el problema. De Chile a Guatemala a Panamá.

“Cuando Estados Unidos decide que un líder sudamericano tiene que irse, se van.

“Y ahora todas las señales apuntan a que Maduro es el próximo en la lista”.

¿Qué es la Doctrina u0022Donroeu0022? La Doctrina Donroe, que lleva el nombre del propio Don, es una versión moderna de la Doctrina Monroe (1823), que declaraba que América estaba fuera del alcance de una nueva colonización europea.

Advirtió a las potencias europeas que no interfirieran en el hemisferio occidental.

A cambio, Estados Unidos prometió no inmiscuirse en los asuntos europeos.

La política tenía como objetivo proteger a las naciones latinoamericanas recién independizadas.

Posteriormente se convirtió en la piedra angular de la influencia estadounidense en las Américas.

Ingram también cree que Trump ya ha comenzado su guerra sobre el terreno, a través de una red secreta de espías.

Trump confirmó que Washington autorizó acciones encubiertas por parte de agentes de la CIA dentro de Venezuela el mes pasado.

Ingram dice que esto probablemente significa que Estados Unidos está financiando grupos de oposición, reclutando agentes en el terreno para ayudar a difundir propaganda para poner al ejército en contra de Maduro y encontrando, fijando y rastreando objetivos de alto valor.

“Esta es la desestabilización clásica del manual antes del ataque real”, explica Ingram.

“Y mientras la CIA trabaja en las sombras, el ejército está apretando el lazo a plena vista”.

Una demostración masiva de fuerza en el Caribe ha visto a docenas de buques de guerra estadounidenses, aviones de combate F-35, destructores de misiles guiados y miles de marines llegar a las puertas de Venezuela.

Más recientemente, el USS Gravely atracó en Trinidad y Tobago, a sólo siete millas de la costa venezolana, para realizar ejercicios conjuntos.

Ingram dice que esto es claramente un bloqueo organizado por Trump.

Incluso lo comparó con una boa constrictor que asfixia al régimen de Maduro y sondea sus defensas, enviando un mensaje claro de que lo están esperando.

Pero si Trump realmente quiere iniciar una guerra con Venezuela, entonces Ingram cree que comenzará con un modo de ataque silencioso.

“Comenzará con silencio. El Comando Cibernético de Estados Unidos lanza un ataque masivo que paraliza el poder de Venezuela, su Internet, su comando y control militar”, dice.

Esto probablemente constituirá la primera parte de un formidable ataque en dos frentes.

Luego, Trump también ordenará a sus activos de la CIA incrustados en el gobierno y el ejército de Venezuela, así como a los soldados estadounidenses estacionados en todo el país, que lancen incursiones asesinas para capturar objetivos.

“El objetivo principal en Venezuela, Nicolás Maduro, tiene como objetivo secundario a su círculo íntimo y al colectivo de líderes de pandillas.

“El objetivo es cortarle la cabeza a la serpiente antes de que el cuerpo sepa que está bajo ataque”.

Entonces Trump puede enviar el calvario.

Puede controlar aeropuertos, bases aéreas y campos petroleros clave a través de la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea.

Al rodear el país y luego apoderarse de sus principales bienes de transporte y económicos, Venezuela quedará impotente.

Esto también significará que se producirán muy pocos combates una vez que Estados Unidos luche por el control debido a que los principales actores y organizadores ya están bajo su control.

Ingram dijo: “Con Maduro muerto, escondido o capturado y los campos petroleros asegurados, Estados Unidos se detiene.

“No ocupan el país. Lo estrangulan”.

Ingram terminó el programa de esta semana con un resumen claro y directo de la guerra de Trump en Venezuela.

Declaró: “El plan de batalla está trazado.

“Los activos están en su lugar y el mundo contiene la respiración mientras el dedo del presidente Trump se cierne sobre el gatillo”.