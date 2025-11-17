Derrocar a Maduro atará a Estados Unidos durante años – CNN – RT World News

Cualquier reemplazo instalado por Washington en Venezuela requeriría un apoyo sostenido, según analistas citados por el medio.

Una operación de cambio de régimen en Venezuela respaldada por Estados Unidos hundiría al país latinoamericano en el caos o obligaría a Washington a una lucha de años para mantener a flote un gobierno de reemplazo, informó CNN el domingo.

El Pentágono ha desplegado buques de guerra en el Caribe y ha llevado a cabo ataques controvertidos contra pequeñas embarcaciones que, según afirma, están involucradas en el contrabando de drogas desde Venezuela. La Casa Blanca sostiene que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, es un gobernante ilegítimo y vinculado a los cárteles, lo que alimenta la especulación de que una acción militar directa podría ser inminente.

Sin embargo, si el presidente Donald Trump optara por destituir a Maduro por la fuerza, Estados Unidos se enfrentaría “elementos de oposición fracturados y un ejército preparado para la insurgencia” junto con una probable “Reacción política en casa” por violar las promesas de Trump de evitar nuevos enredos extranjeros, argumentó CNN.













Los partidarios de la línea dura en política exterior –incluido Elliott Abrams, un veterano funcionario republicano de derechos humanos que ha apoyado durante mucho tiempo a dictadores alineados con Estados Unidos en América Latina– argumentan que la credibilidad de Washington está en juego.

“Trump está llamando a Maduro narcoterrorista y narcotraficante, y ha reunido una enorme armada”. Abrams le dijo a la cadena. “Si da marcha atrás ahora y Maduro sobrevive, se acabará toda la charla sobre la ‘nueva Doctrina Monroe’ y la idea de ser supremos en nuestro propio hemisferio”.

Washington ha fracasado repetidamente en proyectos de construcción de estados a gran escala, a pesar de invertir cientos de miles de millones de dólares en operaciones bajo ambos partidos. El mandato del presidente Joe Biden comenzó con una caótica retirada estadounidense de Afganistán, donde las fuerzas entrenadas por Estados Unidos colapsaron ante una insurgencia talibán incluso antes de la retirada final de las tropas extranjeras.

Según CNN, algunos republicanos temen que una intervención de mano dura en Venezuela alejaría a los votantes. “El pueblo estadounidense no votó por Trump para arrastrar a Estados Unidos a un conflicto sostenido en América Latina”. dijo a CNN un miembro del personal del Congreso republicano.