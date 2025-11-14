Desgarrador testimonio judicial de un niño de 7 años que vio a su madre asesina ahogar a su hermana

La desgarradora evidencia de un niño PEQUEÑO fue crucial para encerrar a su madre por el asesinato de su hermana, pero ahora ella podía salir libre.

El valiente AJ Hutto, de siete años, conmovió al público cuando se derrumbó en el tribunal al dar evidencia desgarradora sobre cómo vio a su madre ahogando a su hermana, Adrianna, en el patio trasero. piscina de sus familia hogar.

En una medida sorprendente, un tribunal ha reabierto el caso cuando se asignó a un juez la tarea de considerar una moción de “solución posterior a la condena”, basada en supuestas violaciones de derechos.

Amanda Lewis fue declarada culpable de asesinato y abuso infantil agravado después de ahogar a su hija Adrianna, de siete años, en una piscina de cuatro pies en su casa en Esto, Florida.

Los fiscales del juicio de 2008 construyeron su caso en torno a las pruebas aportadas por AJ, a pesar de que su historia vaciló durante el interrogatorio.

El momento crucial del testimonio de AJ se produjo cuando el fiscal Larry Basford le pidió que explicara un dibujo que el niño había hecho con figuras de palitos alrededor de la piscina.

“Esa es mi mamá… matando a mi hermana”, dijo AJ.

Basford siguió y preguntó qué estaba haciendo Lewis, a lo que AJ respondió: “Poniéndose la mano en la cara”.

Prolijamente vestido con una camisa blanca abotonada, un chaleco de punto negro y pantalones de colores claros, la visión del niño siendo guiado a través de preguntas provocó ondas de choque de simpatía y controversia en el público.

Lewis fue sentenciado a cadena perpetua en prisión sin libertad condicional después de un juicio en Bonifay, sin embargo, después de años de campaña por parte de sus partidarios y expertos legales, ahora podría ser liberada.

Los partidarios de Lewis han afirmado que su hija se ahogó por accidente, lo que significa que la madre fue víctima de un error judicial.

Si la moción tiene éxito, la condena por asesinato de Lewis será anulada.

Lewis ha mantenido su inocencia desde la tragedia.

Afirmó que Adrianna se ahogó accidentalmente después de resbalar y caer a la piscina mientras intentaba eliminar los insectos del agua.

La madre dijo que regresó a casa después del turno de noche y que había estado durmiendo una siesta mientras los niños veían dibujos animados.

Ella le dijo a la policía que los niños la habían “molestado” más tarde para que nadara, pero ella se negó porque quería salir a buscar útiles escolares.

Lewis afirma que poco tiempo después, AJ le dijo que Adrianna estaba en la piscina.

En una entrevista con ABC Noticias En 2010, dijo que miró por la puerta trasera y AJ “estaba rastrillando el agua con la mano, como si intentara agarrarla”.

“Cuando llegué a la piscina… ella estaba boca abajo… estaba muy morada, muy azul”, dijo Lewis.

Dijo que comenzó a realizar RCP y llamó al 911.

Adrianna fue trasladada en avión al hospital más cercano, donde un equipo de emergencia trabajó para recuperar el pulso; sin embargo, lamentablemente murió ese mismo día.

Un profesor adjunto de sociología en la Universidad de Georgetown y activista en favor de la madre, también llamada Amanda Lewis, publicó en las redes sociales lo siguiente: “Su caso no comenzó con una delito. Todo empezó con una tragedia”.

“En lugar de compasión por una madre afligida, recursos limitados, suposiciones erróneas y narrativas distorsionadas por el trauma convergieron para culpar a la persona que sufría la mayor pérdida.

“Como muchas mujeres condenadas injustamente, el dolor de Amanda y el trauma de su hijo fueron utilizados en su contra”.

El trágico testimonio de AJ

Al pequeño y valiente AJ se le pidió que hiciera un dibujo de los acontecimientos que ocurrieron cuando su hermana se ahogó en el tribunal.

La imagen que mostró mostraba a Lewis fuera de la piscina de 4 pies de profundidad, con una línea gruesa dibujada sobre el borde hacia Adrianna, quien aparecía dentro de la piscina.

AJ le dijo al tribunal que la línea era el brazo de su madre.

Él también estaba en el dibujo, observando toda la escena desde un árbol cercano.

Escribió “ella hizo” en el dibujo y le dijo al tribunal que quería decir “ella murió”, refiriéndose a su hermana mayor.

El juez Allen Register dictaminó que AJ era un testigo competente, a pesar de su edad y la gravedad del caso.

A pesar de esto, los defensores de Lewis dicen que AJ fue guiado por los fiscales y que sus respuestas fueron inconsistentes.

Para combatir estas afirmaciones, AJ, que ahora tiene 24 años, está casado y es bombero, rompió su silencio en abril por primera vez en 17 años.

En una entrevista con el Daily Mail, dijo que creía que su madre biológica era “cien por ciento culpable”.

“Respaldo cada palabra que dije en el juicio”.

Tras la condena de su madre, AJ fue adoptado por una pareja ajena a su familia.

Le cambiaron el nombre y desapareció de la vista del público, sin que amigos y colegas conocieran su verdadera identidad.

A pesar de no tener ningún contacto, dice que ha seguido los fallidos intentos de libertad de su madre.