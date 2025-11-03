Devastada en la Primera Guerra Mundial y luego dividida por Hitler y Stalin

DESDE ser devastada por la sangrienta Primera Guerra Mundial hasta ser dividida por Hitler y Stalin durante la Segunda Guerra Mundial, Polonia soportó las cicatrices de la historia.

El país ha sufrido algunos de los peores derramamientos de sangre después de haber sido invadido una y otra vez, pero ya no es víctima de los conflictos pasados.

Mientras la guerra de Vladimir Putin hace estragos justo al otro lado de su frontera oriental, Polonia se erige ahora como la “piedra angular” de la defensa de Europa.

En el último episodio de Superpowers Exposed, analista de defensa Simón Diggins rrevela cómo la pequeña nación europea se ha preparado para ser la primera línea de defensa ante una posible guerra con Rusia.

Polonia tiene una larga historia de guerra con Rusia – que se remonta a cientos de años, hasta la época de Iván el Terrible – y a menudo ha estado en el primera línea defendiendo Europa contra Moscú.

No era un estado independiente, sino que estaba dividido entre los imperios ruso, austrohúngaro y alemán, y sus territorios se convirtieron en un importante campo de batalla.

En 1920, al país se le atribuyó el mérito de haber detenido la expansión del comunismo en Europa cuando sus ejércitos hicieron retroceder a Trotsky en una batalla conocida como “El milagro del Vístula”.

Menos de 20 años después, la invasión conjunta de Polonia por parte de los soviéticos de Stalin y los nazis de Hitler inició la Segunda Guerra Mundial, con el país ocupado por la URSS hasta 1989.

Así que cuando Putin invadió Ucrania el año pasado, diciendo que había venido a reclamar tierras históricas rusas, los poderosos en Varsovia no se hacían ilusiones de que ellos también estaban en peligro.

El señor Diggins dijo que Polonia es ahora la primera línea de la OTAN contra Rusia.

“Sin él, Occidente estaría peligrosamente expuesto”, añadió.

Polonia será inevitablemente la primera línea de defensa contra cualquier agresión rusa.

Es simbólica y estratégicamente crucial, el lugar donde probablemente comenzaría la Tercera Guerra Mundial si Rusia presionara contra Occidente.

“Polonia será inevitablemente la primera línea de defensa contra cualquier agresión rusa”, afirmó el señor Diggins.

“Es absolutamente un Estado de primera línea. Está situado en el borde de la OTAN. Está encajado entre Bielorrusia y Kaliningrado, que es el enclave fuertemente armado de Rusia en el Báltico”.

Dada su geografía, Polonia no tuvo más opción que rearmarse.

Y ha podido hacerlo gracias a su economía en auge.

Diggins explicó cómo el país tiene ahora una de las fuerzas armadas más grandes de Europa y es la tercera más grande de la OTAN, sólo por detrás de Turquía y Estados Unidos.

Dijo: Desde su ingreso a la Unión Europea en 2004, la economía de Polonia ha crecido a una media del 4 por ciento anual.

“La conclusión es que Polonia se está enriqueciendo rápidamente y que el dinero se está invirtiendo directamente en tanques, aviones y tropas.

“Un ejército y una economía fuertes significan que Polonia está en camino de ser, si no ya, la potencia europea más fuerte en la OTAN”.

Polonia tiene actualmente más de 200.000 militares activos, el gobierno polaco ejército Tiene seis divisiones mecanizadas, blindadas o de caballería, y sigue en expansión.

Y ahora están entrenados y equipados según los estándares de la OTAN, y con experiencia reciente en guerra híbrida obtenida gracias al apoyo en Ucrania.

Pero si bien Rusia tiene cifras mucho mayores sobre el papel, sus fuerzas están dispersas en un vasto territorio, unas 12 zonas horarias diferentes, y sus mejores unidades de infantería han sufrido graves pérdidas en Ucraniadijo el experto.

“Rusia depende en gran medida de reclutas con entrenamiento limitado, lucha con la logística de Moran y tardará mucho más en enviar refuerzos hacia la frontera de Polonia”.

Explicó cómo Polonia ha estado presionando para mejorar sus capacidades de defensa y su equipo militar.

“Está respaldado por todo el peso de la alianza de la OTAN. Todo esto mientras también envía suministros a Ucrania”, dijo Diggins.

“Lo que importa es la velocidad y el enfoque del rearme de Polonia. Junto con los países bálticos, Polonia es el único país de Europa que se está preparando para la guerra con Rusia no por la cuestión de si, sino de cuándo”.

Las cifras de Rusia en términos de equipo militar superan a las de Polonia, pero su equipo envejece cada día y hay un gran salto cualitativo.

Hardware militar sofisticado

Mientras tanto, Varsovia ha estado modernizando rápidamente su equipamiento militar.

Varsovia había firmado un acuerdo para comprar 250 tanques Abrams estadounidenses y luego aumentó esa cantidad a 336, de los cuales 116 se entregarían lo antes posible.

Luego, los diplomáticos viajaron al otro lado del mundo para firmar otro acuerdo por 1.000 tanques K-2 de Corea.

Una vez que lleguen, convertirá a Polonia en la fuerza de tanques más grande de Europa, con más blindaje a su disposición que todos los demás miembros europeos de la OTAN juntos.

Luego, Polonia pidió a Estados Unidos 500 sistemas HIMARS, después de haber visto sólo un puñado de artillería de cohetes de largo alcance causar estragos en las fuerzas rusas en Ucrania.

Cuando el gigante armamentístico estadounidense Lockheed Martin dijo que sólo podía suministrar 200 de ellos, Varsovia volvió a recurrir a Corea para llenar el vacío.

Los jefes del ejército terminaron comprando 288 lanzadores de cohetes K239 Chunmoo de Seúl, además de 18 sistemas HIMARS, incluidos cohetes ATACMS de largo alcance que Ucrania ha estado pidiendo pero que no han recibido.

Un acuerdo adicional con Seúl le dará a Polonia 48 de sus aviones de combate FA-50, además de 32 cazas furtivos F-35 de próxima generación que compró a Estados Unidos en 2020.

Pero la ola de gastos no se detuvo allí.

Polonia envió una solicitud a Estados Unidos para seis nuevas baterías antiaéreas Patriot y, en septiembre, compró 96 helicópteros de ataque Apache.

“Polonia no está retrocediendo; está atrincherándose”, dijo Diggin.

“Al hacerlo, no está defendiendo sólo su propia frontera, sino la de toda la OTAN. Y si Moscú alguna vez cruza esa línea, el próximo La guerra mundial podría comenzar aquí mismo en Polonia”.

El ‘comodín’ polaco

Diggins dijo que cada país tiene un “comodín”, una ventaja única que da forma a su poder.

“Para Polonia, es la velocidad”, dijo el analista de defensa.

El país se ha estado rearmando más rápido que nadie en Europa, actuando como si la guerra pudiera comenzar la próxima semana.

Diggins dijo: “Polonia no sólo compra armas, sino que las fabrica.

“Las fábricas están produciendo tanques, misiles y municiones a un ritmo que Europa no ha visto en décadas para prepararse para la guerra.

“No porque quiera uno, sino porque historia le ha enseñado lo que le sucede a un país débil o dividido.

“Ese sentido de identidad, forjado a través de la invasión y la supervivencia, impulsa todo lo que hace”.