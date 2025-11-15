Diner, de 22 años, lucha por su vida después de intentar tragarse una hamburguesa entera ‘por broma’ dejándolo en cuidados intensivos

UN HOMBRE lucha por su vida en cuidados intensivos después de intentar tragarse entera una hamburguesa “para bromear”.

Los médicos dicen que ahora será necesario un “milagro” para salvar al joven de 22 años, que ha sufrido daños irreversibles.

El hombre estaba intentando un peligroso desafío en las redes sociales que implicaba tragarse una hamburguesa entera sin masticarla cuando comenzó a ahogarse.

El amigo del hombre lo estaba filmando en un restaurante de comida rápida en Koropi, una ciudad cerca de Atenas.

El amigo dijo: “Tuvo algo así como un ataque de pánico.

“Se levanta y corre un poco más lejos, pensamos que lo iba a escupir y no queríamos causar un desastre con los demás. No hizo eso”.

“Nos dimos cuenta de que algo andaba mal cuando se golpeó la espalda contra una columna, probablemente tratando de escupirla.

Pensamos: “Está bien, ahora viene. Eso tampoco sucedió”.

El joven sufre ahora graves complicaciones en órganos vitales, incluidos el cerebro y los riñones.

Michalis Giannakos, presidente de la Federación Panhelénica de Trabajadores de Hospitales Públicos (POEDHN), afirmó: “Sólo podrá salvarse por un milagro, se encuentra en un estado muy crítico”.

El truco lo dejó conectado a un ventilador y en una condición que pone en peligro su vida, y Giannakos dijo que ha sufrido “daños irreparables”.

Los policías dijeron que evaluarían las imágenes de CCTV del restaurante para determinar si alguien lo alentó.

La ex presidenta de la Asociación de Médicos del Hospital Atenas-Pireo (EINAP), Matina Pagoni, afirmó: “Estas son circunstancias trágicas. Un joven de 22 años que fue a Koropi sólo para divertirse está ahora intubado y en estado extremadamente crítico”.

Se produce cuando una joven madre murió trágicamente después de participar en un peligroso desafío de bebida durante una fiesta de cumpleaños en un club nocturno.

María José Ardila, de 23 años, sufrió una intoxicación por alcohol después de aceptar un desafío para carrera contrarreloj y bebe seis rondas de diferentes licores para ganar un premio en efectivo de £300.

El joven estudiante de ingeniería agroindustrial había aceptado un desafío de la discoteca durante una fiesta en Cali, Colombia.

Según su familia, María esperaba ganar el dinero y ayudar a una amiga con problemas económicos.

Las imágenes la muestran bebiendo varias bebidas alcohólicas diferentes en rápido sucesión como parte del concurso.

Al principio, se la ve arrodillada mientras otra persona le vierte alcohol directamente en la boca.

Luego se la vio parada alrededor de una mesa con varias personas y bebiendo más alcohol antes de tomar varios tragos con una pajita de plástico.

Se la puede escuchar decir: “Sabe asqueroso”.

Se dice que María se desplomó y se ahogó con su propio vómito hacia el final del el desafío.