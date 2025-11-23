Doble de riesgo, de 26 años, asesinado después de “perder el equilibrio” durante un truco en motocicleta del Globo de la Muerte frente a una audiencia de circo horrorizada

Un especialista murió después de perder el equilibrio al realizar un truco en motocicleta del Globo de la Muerte.

Christian Quezada, de 26 años, estaba entrando a toda velocidad dentro de una jaula de metal con otros tres automovilistas cuando se cayó y cayó de su bicicleta frente a una multitud horrorizada.

Imágenes aterradoras muestran el momento en que Christian resbala, provocando un choque con los otros dos motociclistas.

Uno de los motociclistas, un mexicano de 43 años, fue trasladado de urgencia al hospital donde fue atendido por heridas graves.

El tercero, un colombiano de 26 años, salió ileso.

Los informes locales sugieren que Christian perdió el equilibrio durante la actuación y luego fue golpeado por detrás por el segundo especialista.

Aparentemente sin darse cuenta de la gravedad de la situación, un miembro del equipo dijo: “Damas y caballeros, estas cosas suceden, es un espectáculo en vivo”.

El trío viajaba en la oscuridad, iluminado por luces LED en su equipo, durante un truco espeluznante en el Circo Real Imperial de Nápoles el viernes.

Desde entonces, han llegado numerosos homenajes al “gran” especialista, a quien se recuerda por su “energía”Y amabilidad contagiosa.

El Imperial Royal Circus dijo en un comunicado: “Tuvimos un grave accidente durante el espectáculo de la tarde del viernes y por lo tanto nos vemos obligados a cancelar las próximas actuaciones aquí en Sant’Anastasia.

“Sois un público querido y afectuoso, por eso pronto volveremos a recibir vuestros aplausos. Gracias”.

Añadió: “Christian, siempre estarás en nuestros corazones. Fuiste un gran artista”.

Se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente.

El alcalde local, Domenico Esposito, afirmó: “Es una tragedia muy dolorosa, yo diría devastadora.

“Este circo tenía muchos seguidores, y aunque no he visto sus espectáculos personalmente, me parece que estaban muy bien equipados y contaban con todas las autorizaciones necesarias para realizar un espectáculo tan peligroso”.

Amigos y compañeros artistas también han compartido publicaciones y notas, recordando al valiente motociclista.

El amigo y artista circense Jesús Hernández dijo: “Estoy en shock, no puedo creer tu triste partida amigo.

“Le envío mucha fuerza a su familia. Vuelen alto y descansen en paz”.

La novia trapecista de Christian, Angelina Fedorchenko, compartió una publicación desgarradora en línea, rindiendo homenaje al amor de su vida.

Ella dijo: “Mi mundo se ha desmoronado. Mi cristiano se ha ido.

“Estuvimos juntos durante ocho años: cada día, cada camino, cada escena, cada momento.

“Él no era sólo mi compañero, era mi hogar, mi fuerza, mi apoyo, mi risa y mi silencio, la persona con quien verdaderamente compartía mi vida.

“Christian perdió la vida durante un incidente en el escenario, durante un acto en motocicleta dentro del mundo de la muerte.

“Todo sucedió en un instante, tan rápido que todavía no lo puedo creer.

“El dolor es tan fuerte que casi no puedo respirar. Lo amo y no sé cómo vivir sin él.

Pero sé una cosa: su luz, su energía, su coraje y su bondad permanecerán conmigo para siempre.

“Él siempre avanzó, creyó, apoyó y protegió.

Y llevaré esa fuerza dentro de mí, para él.

“Christian, mi amor…ya no sientes dolor, ahora estás en un lugar de calma y luz.

“Una parte de mí se fue contigo y una parte de ti vivirá en mí para siempre.

Gracias por estos ocho años de amor, por cada momento, por todo lo que me hizo más fuerte. Te amaré por siempre.”

amiga carolina santos agregó: “Hoy recibimos una noticia que nos ha dejado con el corazón apesadumbrado como familia. Christian Quezada de la familia del circo chileno falleció en un accidente en el Circo Real Imperial.

“Él y su pareja Angelina Fedorchenko trabajaron con nosotros en nuestra casa durante la pandemia. Durante esos meses difíciles, llegamos a conocerlos profundamente y se convirtieron en parte de nuestra familia.

Con el tiempo, tomaron caminos separados, viajaron a Europa y alcanzaron el éxito gracias a su talento y dedicación. Siempre estuvimos orgullosos de verlos crecer, de ver cómo dos artistas circenses que habían llegado a nuestras vidas por casualidad se convertían en fuente de inspiración.

“Hoy acompañamos a Angelina desde lejos, con todo nuestro cariño, fuerza y ​​apoyo.

“Recordaremos a Chris por su energía y coraje. Tuvo una vida llena de desafíos y pasión por su arte, el circo, y la buena suerte de haber caminado por la vida con su pareja y amor, Angelina”.