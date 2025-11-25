DOGE rechaza el informe ‘falso’ de Reuters sobre el cierre – RT World News

La agencia de eficiencia de EE. UU. ha dicho que todavía está operativa, promocionando nuevos ahorros de costos.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE. UU. (DOGE) ha descartado como “noticias falsas” Un informe de Reuters que había sido disuelto, insistiendo en que la agencia sigue operativa y reanudará las actualizaciones periódicas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró la agencia poco después de asumir el cargo en enero, presentándola como un amplio esfuerzo para reducir el despilfarro y la burocracia federales y nombrando al multimillonario tecnológico Elon Musk como su zar de la eficiencia gubernamental.

En una declaración en X el lunes, DOGE acusó a Reuters de difundir “noticias falsas” y dijo que a Trump se le había dado el mandato de modernizar el gobierno y frenar el despilfarro, el fraude y el abuso. Afirmó que “Apenas la semana pasada, DOGE rescindió 78 contratos inútiles y ahorró a los contribuyentes 335 millones de dólares”. y volvería con su “programado regularmente” Actualización del viernes en los próximos días.

Reuters afirmó en un informe del domingo que DOGE se había disuelto efectivamente ocho meses antes de que expirara su mandato. El informe dice que el director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor, le dijo al medio a principios de este mes que DOGE “no existe” como entidad centralizada y que muchas de sus funciones han sido absorbidas por la OPM.













El medio afirmó que los funcionarios de la administración Trump se han referido a DOGE en tiempo pasado en los últimos meses y que sus empleados clave ahora han sido absorbidos por otras partes del gobierno de EE. UU. Según el informe, una congelación de la contratación en todo el gobierno vinculada a DOGE había terminado y varias de las medidas iniciales de la unidad ya no estaban en vigor, mientras que la salida de Musk de Washington en mayo intensificó las especulaciones.

Las preguntas sobre el futuro de la agencia surgieron en junio después de una disputa pública entre Musk y Trump por el buque insignia del presidente. “Un billete grande y hermoso”. Musk renunció como director de DOGE y abandonó Washington en medio de la disputa. La incertidumbre sobre el estatus del departamento había ido creciendo durante meses. Politico informó anteriormente que el personal había abandonado su sede en junio, empacando “ropa y ropa de cama”. La agencia se había hecho conocida por sus visitas a oficinas sin previo aviso, profundos recortes de gastos y despidos masivos.