Donald Trump mueve el portaaviones más grande del mundo hacia Venezuela mientras Maduro se prepara para librar una guerra de guerrillas

DONALD Trump ha enviado el portaaviones más grande del mundo a aguas latinoamericanas, y Nicolás Maduro se está preparando para luchar.

El USS Gerald R. Ford, que transportaba a más de 4.000 marineros y decenas de aviones de ataque, ha entrado ahora en la zona del Comando Sur de Estados Unidos.

Se trata del mayor despliegue militar estadounidense en la región desde la invasión de Panamá en 1989.

La medida también marca la advertencia más dura del presidente Trump hasta el momento al régimen de Venezuela, que está movilizando tropas, milicias y misiles para lo que llama una “resistencia prolongada”.

Washington dice que la acumulación tiene que ver con la lucha contra las drogas.

Pero para Trump, también se trata de forzar un cambio en Caracas, y muchos analistas creen que el verdadero objetivo es el propio Nicolás Maduro.

Trump ahora ha autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela, en una importante escalada en la campaña contra el gobierno de Maduro.

La orden otorga a la agencia poder para llevar a cabo “acciones encubiertas” por sí sola o como parte de un esfuerzo militar más amplio, pero no está claro si ya hay misiones en marcha.

La medida de la CIA sigue a la declaración de Trump de que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga, lo que le otorga amplios poderes en tiempos de guerra.

El Pentágono confirmó la llegada del grupo de ataque Gerald R. Ford, describiéndolo como parte de una campaña para “detectar, monitorear e interrumpir actores y actividades ilícitas” en todo el Caribe.

El portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, dijo que el portaaviones “reforzará la capacidad de Estados Unidos para interrumpir el tráfico de narcóticos y degradar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales”.

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó el despliegue bajo la directiva de Trump para “desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria”.

El Ford lidera un formidable grupo de ataque de portaaviones, que incluye destructores de misiles guiados, escuadrones de guerra electrónica y aviones avanzados F/A-18 Super Hornet.

Puede lanzar y recuperar aviones día y noche, proporcionando lo que el Pentágono llama “operaciones sostenidas en el mar”.

El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, dijo que la medida “representa un paso crítico para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la seguridad de la patria estadounidense”.

La llegada del portaaviones se produce tras la promesa de Trump de ampliar su “guerra contra las drogas”, que ya ha incluido ataques aéreos mortales contra barcos sospechosos de contrabandear cocaína.

“La tierra será la siguiente”, advirtió Trump recientemente, antes de aclarar que Washington aún no estaba planeando ataques dentro de Venezuela.

Detrás de los discursos desafiantes, el régimen de Maduro parece prepararse para una lucha desesperada.

Documentos de planificación interna y fuentes citadas por Reuters revelan que Venezuela está desplegando armas rusas obsoletas y ordenando a las unidades que se dispersen y se escondan si son atacadas.

Los conocedores dicen que a las tropas se les ordenó dispersarse y esconderse tras el primer ataque estadounidense, utilizando pequeñas unidades para llevar a cabo sabotajes en más de 280 sitios en todo el país.

“No aguantaríamos ni dos horas en una guerra convencional”, admitió una fuente cercana al gobierno.

Otro añadió: “No estamos preparados para enfrentarnos a uno de los ejércitos más poderosos y mejor entrenados del mundo”.

Un segundo plan para “anarquistar” Caracas desataría el caos en las calles de la capital venezolana.

Los agentes de inteligencia y los leales armados crearían desorden para hacer que el país fuera ingobernable ante cualquier presencia extranjera.

Los analistas dicen que la estrategia revela el miedo del régimen y su voluntad de sacrificar la estabilidad civil para aferrarse al poder.

Los soldados rasos ganan alrededor de 100 dólares al mes, muy por debajo de los 500 dólares necesarios para cubrir los costos de vida básicos.

Se dice que algunos comandantes hacen trueques con agricultores locales para alimentar a sus hombres.

Las fuerzas venezolanas dependen en gran medida de hardware ruso obsoleto.

Sus aviones, tanques y helicópteros Sukhoi tienen décadas de antigüedad y el mantenimiento se ha estancado durante años.

Maduro se jacta de tener 5.000 misiles Igla-S de fabricación rusa desplegados “hasta la última montaña, el último pueblo y la última ciudad del territorio”.

Pero los analistas dicen que el verdadero mensaje es la disuasión a través del caos, no la capacidad.

“El mensaje subyacente no es la capacidad militar real sino la disuasión a través del caos”, dijo el analista de defensa Andrei Serbin Pont.

“La amenaza de que estos equipos puedan terminar en manos de grupos armados, guerrillas o paramilitares”.

Incluso con la promesa de Moscú de ayudar, pocos esperan que el decadente arsenal de Venezuela altere el equilibrio.

“Al lado de los B-2 estadounidenses, no son nada”, dijo una fuente de defensa.

Mientras tanto, la presencia naval de Trump eclipsa todo lo visto en América Latina en décadas.

El grupo de ataque se suma a buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y aviones que ya tienen base en Puerto Rico, lo que los convierte en una fuerza combinada inigualable desde la Guerra Fría.

Para Maduro, el panorama es sombrío. Su ejército tiene escasez de suministros, sus armas son reliquias y su pueblo pasa hambre.

Sin embargo, su régimen transmite imágenes de soldados saludando bajo pancartas de resistencia, invocando a Bolívar mientras el portaaviones más avanzado del mundo se acerca.