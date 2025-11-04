Home Internacionales Dos grandes aeropuertos europeos cerca del Reino Unido han suspendido todos los...

Dos grandes aeropuertos europeos cerca del Reino Unido han suspendido todos los vuelos después de avistamientos de drones con minutos de diferencia entre sí.

By
Jonathan Burgos
-
9
0
Dos grandes aeropuertos europeos cerca del Reino Unido han suspendido todos los vuelos después de avistamientos de drones con minutos de diferencia entre sí.


Un collage de imágenes que contiene 1 imagen. La imagen 1 muestra la cola de pasajeros fuera del aeropuerto de Bruselas debido a un corte de energía.

Dos de los principales aeropuertos internacionales de Bélgica fueron paralizados esta tarde por drones sospechosos.

Se suspendió todo el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas, en la capital, y en el aeropuerto de Lieja, en el este.

Se suspendió todo el tráfico aéreo en el aeropuerto de BruselasCrédito: AFP vía Getty Images
Un dron fue avistado cerca del lugar y el aeropuerto fue cerrado por precaución.Crédito: AFP

Kurt Verwilligen, portavoz del servicio de control de tráfico aéreo belga, dijo que se detectó un dron cerca del aeropuerto de Bruselas poco antes de las 7 p.m., hora del Reino Unido.

El aeropuerto fue cerrado como medida de seguridad.

Algunos aviones fueron desviados al aeropuerto más pequeño de Lieja, antes de que éste también fuera cerrado.

Los vuelos que aterrizaban en ambos aeropuertos fueron desviados a Maastricht y Colonia.

Verwilligen explicó: “Cuando se detecta un dron, el procedimiento estándar es detener los vuelos durante al menos 30 minutos, para dar tiempo a las comprobaciones necesarias y garantizar que no se produzcan más sobrevuelos no deseados.

“Eso es lo que pasó aquí”.

Un portavoz del aeropuerto de Bruselas dijo anteriormente: “Actualmente no hay vuelos aterrizando ni despegando”.

Ambos aeropuertos reabrieron poco después de las 8 p. m., hora del Reino Unido.

En septiembre, el aeropuerto de Copenhague y el aeropuerto de Oslo tuvieron que cerrarse brevemente como resultado de avistamientos de drones, mientras que el fin de semana pasado también se vieron drones sobre una base aérea militar belga.

Esta es una noticia de última hora, habrá más por seguir…

Cola de personas frente al aeropuerto de Bruselas (imagen de archivo)Crédito: Características de Rex



Fuente

