Dos miembros de la Guardia Nacional baleados en una emboscada cerca de la Casa Blanca – RT World News

Ambas víctimas se encuentran en estado crítico y el sospechoso está bajo custodia, dice la policía de DC.

Dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos fueron baleados a pocas cuadras de la Casa Blanca en Washington, DC, el miércoles.

La policía dijo que la escena del crimen ha sido asegurada y el sospechoso está bajo custodia.

El subjefe ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffrey Carroll, dijo que ambas víctimas se encuentran en estado crítico. Añadió que el sospechoso parece ser “un pistolero solitario que levantó el arma de fuego y tendió una emboscada” guardias actuando “Patrullas de alta visibilidad”.

Según CNN, el sospechoso se acercó a los guardias y disparó contra uno de ellos a quemarropa. Luego, según los informes, disparó contra otro guardia que intentaba refugiarse detrás de una parada de autobús.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrissey, escribió inicialmente en X poco después del incidente que las víctimas eran miembros de la Guardia Nacional del estado y habían muerto a causa de sus heridas. Más tarde aclaró que era “recibir informes contradictorios” sobre su condición.

El presidente Donald Trump condenó el tiroteo en Truth Social.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en dos hospitales separados, también está gravemente herido, pero de todos modos pagará un precio muy alto”. él escribió.

El vicepresidente JD Vance pidió al público orar por las víctimas. “Creo que es un sombrío recordatorio de que los soldados, ya sean en servicio activo, de reserva o de la Guardia Nacional, son la espada y el escudo de los Estados Unidos de América”. dijo.













El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo después del tiroteo que 500 guardias nacionales adicionales se unirían a los 2.500 soldados actualmente estacionados en DC.

Trump desplegó la Guardia Nacional en DC y otros centros urbanos a principios de este año como parte de lo que describió como una ofensiva contra el crimen desenfrenado en las ciudades gobernadas por los demócratas. Los demócratas condenaron la medida como un abuso de poder y presentaron demandas, lo que llevó a los tribunales a bloquear temporalmente algunos de los despliegues.

El mes pasado, se llevaron a cabo marchas a gran escala en todo Estados Unidos para protestar contra la represión de Trump contra la inmigración ilegal y su uso de la Guardia Nacional.