Dos muertos y al menos 10 heridos tras un tiroteo horroroso en un popular punto turístico británico en Grecia

DOS personas han muerto y varias han resultado heridas en un tiroteo en un pueblo de la isla griega de Creta.

Durante el horror murieron un hombre de 39 años y una mujer de 56 años.

Al menos otras diez personas resultaron heridas.

Cuatro personas han sido trasladadas al hospital.

Entre ellos se encuentran dos personas cuyo papel en el tiroteo sigue bajo investigación, reveló la policía en un comunicado.

Los presuntos tiradores, armados con rifles de asalto AK-47 y escopetas, abrieron fuego en el pueblo de Vorizia poco después de las 11 de la mañana.

La policía no ha realizado ningún arresto hasta el momento.

Sin embargo, se cree que los involucrados habrían huido a un barranco cercano.

Un oficial de policía dijo que el ataque se produjo después de una explosión el viernes por la noche en un sitio de construcción cercano.

El sonido del artefacto explosivo improvisado (IED) se podía escuchar a kilómetros de distancia.

Nadie resultó herido y sólo hubo daños a la estructura en construcción.

Creta tiene una historia de venganzas entre familias rivales que a menudo desembocan en violencia.

Muchos de estos incidentes están alimentados por lo que se percibe como un insulto y un deseo de venganza.

Dos familias notables han tenido conflictos en el pasado.

Según informes locales, estos estaban relacionados con tierras de pastoreo pero se resolvieron mediante mediación privada.

Surgieron nuevos desacuerdos cuando un miembro de una familia compró un terreno para construir una casa en una zona controlada por la otra.

Esa casa fue el escenario de la explosión del viernes.

La posesión ilegal de armas es un problema en Creta y las venganzas familiares son comunes en la isla.

A menudo se disparan armas para conmemorar ocasiones especiales como bodas y festivales.

El domingo pasado fue asesinado a tiros un hombre de 52 años en el oeste de Creta.

En julio, un profesor universitario fue asesinado a tiros mientras visitaba a su familia en Grecia.

Przemysław Jeziorski, de 43 años, padre de dos hijos, fue asesinado a tiros en Atenas el 4 de julio.

Un pistolero enmascarado llevó a cabo el ataque a plena luz del día.