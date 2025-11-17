Ecuatorianos rechazan devolución de bases estadounidenses – RT World News

Más del 60% votó en contra de una propuesta para permitir tropas extranjeras en el terreno, según muestran los resultados oficiales del referéndum.

Los votantes en Ecuador rechazaron una propuesta para devolver las bases militares estadounidenses al país, en un referéndum nacional celebrado el domingo.

Con alrededor del 95% de los votos escrutados, el recuento oficial muestra que el 60,58% votó en contra de la iniciativa del presidente Daniel Noboa de permitir que tropas extranjeras operen en Ecuador como parte de los esfuerzos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Noboa dijo que acepta los resultados. “Consultamos con los ecuatorianos y han hablado. Cumplimos nuestra promesa de preguntarles directamente. Respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”. escribió en X.

Las tropas estadounidenses estuvieron estacionadas en una base aérea en la ciudad portuaria de Manta hasta 2009, cuando el entonces presidente Rafael Correa se negó a renovar el contrato de arrendamiento y prohibió las bases extranjeras en Ecuador.













Noboa ofreció al presidente estadounidense, Donald Trump, la oportunidad de estacionar tropas en el país, señalando en distintos momentos a Manta, la ciudad de Salinas y una de las islas del archipiélago de Galápagos como posibles ubicaciones. La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se reunió con Noboa en julio mientras ella recorría los sitios militares de Ecuador.

La votación tuvo lugar durante la concentración militar estadounidense en el Caribe, donde Trump ordenó ataques contra supuestos buques de los cárteles y acusó a los presidentes izquierdistas de Venezuela y Colombia de ayudar. “narcoterroristas”.

Al mismo tiempo, Trump ha buscado fortalecer los vínculos con líderes conservadores de la región, incluido el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ofreció albergar a migrantes deportados de Estados Unidos en cárceles salvadoreñas.