El abogado de las víctimas de Epstein exige una investigación penal completa y un posible PROCESO para Andrew después de que King le quitara el título de Príncipe

ANDREW ahora debe ser objeto de una investigación penal completa, exigió un abogado de las víctimas de Jeffrey Epstein.

Se produce cuando el deshonrado ex duque Andrés recibió ayer un golpe humillante por parte del rey Carlos al ser despojado de su estilo real.

El rey, de 76 años, también reveló que estaba reduciendo a su hermano menor a Andrew Mountbatten Windsor y expulsándolo de la Royal Lodge.

El escándalo que rodea al pedófilo Epstein y a la acusadora de abuso sexual Virginia Giuffre ha puesto de rodillas a Andrew, de 66 años.

Pero ahora están sonando los llamados para que Andrew, eliminado del Cuadro Oficial de la Nobleza esta mañana, sea objeto de una investigación penal.

El abogado Spencer Kuvin, que representa a los sobrevivientes de Epstein, dijo a The Sun: “Es un paso en la dirección correcta que la corona haya considerado oportuno despojar a Andrew de todos los títulos.

“El siguiente paso es una investigación penal completa y un posible enjuiciamiento por sus acciones.

“Durante demasiado tiempo, la población de Estados Unidos y el Reino Unido ha aceptado el abuso sexual de menores.

“La gente necesita ver que no importa cuán rico o poderoso seas, si cometes abuso, tendrás que rendir cuentas”.

Las acusaciones sobre las conexiones de Andrew con el financista Epstein, que murió en prisión en 2019, han acosado al expríncipe durante años.

La Sra. Giuffre, quien se quitó la vida en abril, demandó a Andrew en 2021, alegando que la obligaron a tener relaciones sexuales con el Duque en tres ocasiones cuando era una adolescente.

Andrew pagó a su acusador, a quien afirmó no haber conocido nunca, aproximadamente 12 millones de libras esterlinas en un acuerdo extrajudicial.

Siempre ha negado con vehemencia todas las acusaciones en su contra y cualquier irregularidad.

Anoche, el hermano de la Sra. Giuffre insistió en que Andrew debería estar “tras las rejas” y elogió el “extraordinario coraje” de su difunta hermana.

Sky Roberts se hizo eco de los llamamientos de Kuvin a favor de una investigación penal.

Luchando por contener las lágrimas, le dijo a la BBC Newsnight: “No es suficiente, tenemos que realizar algún tipo de investigación que vaya más allá de esto.

“Quiero decir que él (Andrew) todavía camina como un hombre libre.

“Felicito al Rey, creo que está haciendo un trabajo increíble como líder mundial, sentando un precedente, pero tenemos que ir un paso más allá: él (Andrew) necesita estar tras las rejas, punto”.

La petición de acción de Sky se produjo después de que el Palacio de Buckingham emitiera anoche una declaración explosiva: dejar caer el hacha sobre el futuro de Andrew como miembro de la realeza.

El Palacio dijo que estaba iniciando el proceso formal para eliminar “el estilo, los títulos y los honores del príncipe Andrés” después de unas semanas febriles.

La declaración, que provocó conmociones en todo el mundo, decía: “El príncipe Andrés ahora será conocido como Andrew Mountbatten Windsor.

“Su contrato de arrendamiento en Royal Lodge, hasta la fecha, le ha brindado protección legal para continuar en su residencia.

“Ahora se ha notificado formalmente para que renuncie al contrato de arrendamiento y se mudará a un alojamiento privado alternativo.

“Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que él sigue negando las acusaciones en su contra”.

Significa que Andrews ya no disfrutará de sus títulos de Príncipe, Duque de York, Conde de Inverness, Barón Killyleagh ni del estilo ‘Su Alteza Real’.

También pierde su Orden de la Jarretera y Caballero de la Gran Cruz de la Orden Victoriana.

Las hijas, la princesa Beatriz, de 37 años, y SAR la princesa Eugenia, de 35, conservan sus títulos de acuerdo con las cartas patentes del rey Jorge V de 1917.

Sin embargo, la medida dejó a su madre, la ex esposa de Andrew, Sarah Ferguson, de 66 años, en el frío. y hacer sus propios arreglos de vivienda.

Se produce después de que The Sun revelara el domingo correos electrónicos que mostraban que había mentido en su entrevista Newsnight sobre el ‘accidente automovilístico’ en 2019.

Andrew había seguido enviando correos electrónicos a Epstein meses después de afirmar que había cortado todo contacto.

Y más correos electrónicos mostraron que intentó involucrar a un guardaespaldas de la Policía Metropolitana para que desenterrara información sobre su acusadora, la Sra. Giuffre.