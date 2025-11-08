El actor de Trailer Park Boys, Mike Smith, acusado de agresión sexual

MIKE Smith, estrella del programa de televisión Trailer Park Boys, ha sido acusado de agresión sexual.

La Canadian Broadcasting Corporation informa que Smith fue acusado en Halifax a principios de este mes.

Se cree que está relacionado con un incidente de 2017.

A Smith se le ha ordenado no comunicarse con la presunta víctima.

También le han dicho que no visite su escuela, su lugar de trabajo ni su casa.

Trailer Park Boys Inc. ha emitido un comunicado que confirma que Smith ha dejado su puesto de director general.

La declaración dice: “Somos conscientes de la acusación relativa a Mike Smith que se remonta a 2017 y nos tomamos esos asuntos en serio.

“Reconocemos lo difícil que es una acusación de esta naturaleza para todos los involucrados.

“Por respeto al proceso legal, no haremos más comentarios sobre el caso”.

Smith interpretó a uno de los tres personajes principales, Bubbles, en 116 episodios de la muy querida serie de televisión.

La comedia televisiva falso documental llegó a las pantallas por primera vez en 2001 y estuvo en cartelera hasta 2007.

Netflix finalmente retomó el programa en 2014.

Esto llevó al lanzamiento de cinco temporadas más, así como a varias películas hechas para televisión.

La decimotercera temporada del programa se anunció en enero.

Su estreno está previsto para abril de 2026.

Esta no es la primera vez que Smith tiene problemas con la ley.

Fue arrestado en 2016 después de que supuestamente inmovilizó a una mujer contra una pared.

Sin embargo, el fiscal de la ciudad de Los Ángeles finalmente decidió no procesar, alegando falta de pruebas.

Mike Clattenburg, el creador de Trailer Park Boys, aún no ha emitido un comunicado.

