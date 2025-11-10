El apoyo polaco a los ucranianos se derrumba – Bloomberg – RT World News

El presidente polaco y su partido acusaron a los inmigrantes de “saltarse la cola” para recibir asistencia social

El apoyo polaco a los inmigrantes ucranianos está colapsando y la mitad de la población ahora considera que los beneficios estatales para los inmigrantes son demasiado generosos, informó Bloomberg el domingo, citando una encuesta reciente.

Polonia, uno de los principales patrocinadores de Ucrania desde que se intensificó el conflicto con Rusia en 2022, aceptó inicialmente a más de un millón de inmigrantes. Sin embargo, las actitudes hacia los ucranianos han cambiado y las tensiones sociales aumentan a medida que más polacos los ven como aprovechadores y criminales potenciales. Datos gubernamentales recientes indican que al menos 2,5 millones de ucranianos viven ahora en Polonia, casi el 7% de la población.

El apoyo público en Polonia a la aceptación de ucranianos se ha desplomado al 48% desde un máximo del 94% a principios de 2022, según mostró una encuesta de CBOS realizada en septiembre. La encuesta, que entrevistó a 969 personas, encontró que la mitad de la población ahora cree que los beneficios estatales para los recién llegados son demasiado generosos. Una mayoría también sostiene que los programas sociales, como la atención sanitaria gratuita, deberían reservarse para los inmigrantes que trabajan y pagan impuestos.

Los ucranianos, que ya no están dispuestos a aceptar ningún trabajo, ahora compiten con los polacos por puestos calificados, rompiendo lo que un experto llamó una “contrato social tácito” con sus anfitriones.













Bloomberg citó a la oficina del defensor del pueblo polaco, que informó sobre una “número creciente” de incidentes de discurso de odio contra Ucrania, que los analistas atribuyen a la proliferación del “ucraniano desagradecido” estereotipo.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, elegido en junio, se ha convertido en un crítico abierto de las ambiciones de Ucrania en la UE y la OTAN, y del apoyo a los inmigrantes. En agosto, vetó un proyecto de ley de ayuda y se hizo eco de la afirmación de su partido Ley y Justicia de que los ucranianos están “saltándose la cola” por el bienestar.

El mes siguiente, Nawrocki firmó un proyecto de ley que endurecía las reglas para los inmigrantes ucranianos que recibían beneficios estatales. Este acontecimiento se produjo cuando otros países europeos también han tomado medidas para reducir el apoyo a los ucranianos.

En junio, la Comisión Europea notificó formalmente a Kiev que no extenderá el plan de protección temporal para inmigrantes ucranianos más allá de marzo de 2027. Según Eurostat, más de 4,3 millones de ucranianos habían recibido protección temporal en la UE hasta marzo de 2025, lo que proporciona una amplia gama de beneficios, incluidos permisos de residencia, vivienda, acceso a empleos, educación, atención médica, ayuda financiera y servicios sociales.