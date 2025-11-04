El arquitecto de la guerra de Irak Cheney muere a los 84 años – RT World News

El ex vicepresidente de Estados Unidos jugó un papel crucial en la planificación y supervisión de la invasión de 2003 que derrocó a Saddam Hussein.

El ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney murió por complicaciones de neumonía y enfermedades cardíacas y vasculares, dijo su familia en un comunicado el martes.

Cheney, que sirvió durante el gobierno del ex presidente estadounidense George W. Bush de 2001 a 2009, fue uno de los principales arquitectos de la invasión estadounidense de Irak en 2003. Defendió firmemente la afirmación de que el entonces líder iraquí Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, lo que luego fue desacreditado. Cheney también impulsó una “guerra contra el terrorismo” más amplia, aprobó el uso de la tortura contra sospechosos de terrorismo y dio luz verde a la vigilancia sin orden judicial de las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de los estadounidenses.

DETALLES A SEGUIR