El ‘asesino’ solicitante de asilo ‘Chris Jude’ golpeó y violó a otra mujer, de 30 años, días antes de asesinar a la ciclista adolescente Lisa, según escucha el tribunal

El asesino acusado de un ciclista adolescente holandés violó a otra mujer pocos días antes del impactante asesinato de Lisa, según escuchó un tribunal.

Los fiscales dieron un relato minucioso minuto a minuto de las supuestas acciones de Chris Jude durante dos noches de agosto, dejando a una mujer traumatizada y a una adolescente muerta.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Según los informes, el acusado se ha hecho llamar Chris Jude ante la policía, pero su identidad no ha sido verificada a pesar de una investigación masiva sobre el horrible asesinato y violación que sacudió a los Países Bajos.

En el tribunal, dijo que ahora se hace llamar “Desmond” para no recordarle su pasado en orfanatos de todo el mundo. Nigeria.

Los fiscales alegan que Jude atacó por primera vez a una mujer de 30 años que caminaba cerca de Spaklerweg, a 20 minutos del centro de Ámsterdam, el 15 de agosto.

Tenía puestos los auriculares y no vio acercarse a su atacante, dijeron.

Ruptura familiar Información escalofriante aclara al hijo de los asesinatos de su abuelo y su madre millonarios, afirma el autor ÚLTIMO VÍDEO Brit ‘es vista magullada en un vídeo filmado por un asesino fetichista que conoció para poder asesinarla’

Supuestamente la agarró por detrás, la obligó a salir de la carretera, la sujetó por el cuello y la amenazó con matarla si hacía algún sonido.

Durante casi una hora la violó mientras la golpeaba en la cara, dijeron los fiscales.

Después del ataque, esperó a que la mujer se vistiera y le devolviera sus pertenencias antes de salir corriendo, según escuchó el tribunal.

Los fiscales dijeron que la mujer mantuvo la calma durante el ataque, e incluso intentó hablar con el hombre para evitar que empeorara.

El ADN en su cuerpo y ropa supuestamente coincide con Jude, mientras que CCTV capturó a un hombre huyendo en una bicicleta negra con una distintiva horquilla delantera blanca, la misma bicicleta que llegó más tarde al centro de asilo donde vivía Jude.

Cinco días después, en la madrugada del 20 de agosto, Lisa, de 17 años, salió del centro de Ámsterdam en su bicicleta eléctrica.

Posteriormente, toda su ruta fue reconstruida mediante GPS, datos de accidentes de bicicleta y

CCTV.

Las imágenes muestran a un hombre en la misma bicicleta distintiva que aparece detrás de ella.

A las 4.07 horas llamó al 112 y dijo que un hombre la había estado siguiendo pero había desaparecido.

En mitad de la llamada, de repente gritó: “No, ayúdame, por favor para” y luego se quedó en silencio. Los servicios de emergencia la encontraron muerta minutos después.

Los fiscales dijeron que el teléfono de Jude permaneció en el área durante varios minutos y que el teléfono, el estuche y las tarjetas bancarias de Lisa fueron encontrados más tarde a lo largo de su ruta.

Se encontró ADN de Jude en la barbilla de Lisa y en la funda de su teléfono, y una sudadera con capucha gris encontrada cerca de la escena contenía ADN tanto de Jude como de la víctima de violación, escuchó el tribunal.

CCTV mostró a un hombre alejándose en bicicleta y luego regresando a la escena poco después, dijeron los fiscales.

La bicicleta distintiva fue encontrada más tarde estacionada en el centro de asilo donde se hospedaba Jude.

Otras imágenes muestran a un hombre lavándose en un grifo exterior del centro de asilo en las mismas primeras horas.

En el casillero de Jude en el centro de asilo, la policía encontró un cuchillo con el ADN de Lisa, que supuestamente compró dos días antes.

Jude dijo que no sabía cómo llegó el cuchillo allí.

Al abordar su misteriosa identidad, los fiscales dijeron que no existía documentación para verificar quién era.

Los abogados defensores dijeron que Jude lucha con graves problemas de salud mental, a veces escucha gritos que le ordenan actuar, lo que le deja lagunas en la memoria.

Es probable que lo admitan temprano en una clínica de evaluación de salud mental. próximo año.

SIN PESAR McDonald’s dos veces al día me vio llegar al puesto 25… Perdí el puesto 12 y ahora mis ex quieren que vuelva FRACASO Soy una celebridad sumida en el caos mientras las estrellas son EVACUADAS del campamento y la filmación se retrasa

Su abogado dijo que Jude no ha negado ni confirmado las acusaciones en su contra.

Su próxima comparecencia ante el tribunal será el 11 de febrero.