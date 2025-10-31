El aterrador misil secreto ruso que Putin está usando para atacar a Ucrania llevó a Trump a romper el tratado y ordenar pruebas nucleares.

VLADIMIR Putin ha estado golpeando en secreto a Ucrania con un misil prohibido durante meses, lo que obligó a Donald Trump a comenzar a probar armas nucleares nuevamente.

Ucrania informa que el misil de crucero, desarrollado en secreto y capaz de transportar armas nucleares, ha sido disparado contra el país repetidamente desde agosto.

El Novator 9M729 violó un pacto entre Estados Unidos y Rusiadel que Trump se alejó en su primer mandato después de que se sorprendiera a Rusia desarrollando el misil.

En un momento crucial, Trump ordenó el jueves al ejército estadounidense que comenzara a probar armas nucleares nuevamente, y Rusia ahora ha respondido con amenazas de aumentar también.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiham, dijo que Rusia había estado disparando el misil, y otra fuente dijo a Reuters que lo había hecho 23 veces desde agosto de este año.

La fuente también reveló que anteriormente se registraron dos lanzamientos en 2022.

La revelación de que Rusia ha estado disparando estas armas altamente polémicas sin duda jugó un papel en la decisión de Trump de reanudar las pruebas nucleares.

El Novator 9M729 lleva años amenazando la paz mundial.

En 2019, llevó a Estados Unidos a abandonar un acuerdo llamado Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), que estaba vigente desde 1987.

Esto hizo que Estados Unidos y Rusia acordaran destruir y evitar todos los misiles balísticos y de crucero lanzados desde tierra con un alcance de 500 km a 5.500 km.

Rusia siempre afirmó que el alcance máximo del 9M729 era de 500 km, pero Estados Unidos estaba convencido de que mentían y que el alcance era, de hecho, mucho mayor.

Los expertos occidentales en armas estiman que en realidad puede volar unos 2.500 kilómetros.

Mientras tanto, se supo que un memorando bolche enviado por Moscú a Washington estuvo detrás del colapso de las conversaciones entre Trump y Putin.

Rusia se apegaba obstinadamente a las demandas de línea dura dentro de las negociaciones de paz y, después de una tensa llamada, las conversaciones fueron canceladas, informó el Financial Times.

Rompiendo con tres décadas de distensión, Trump ordenó dramáticamente el jueves a su ejército que reanudara “inmediatamente” las pruebas del vasto arsenal nuclear de Estados Unidos.

El Kremlin respondió furiosamente el miércoles.

Afirmó que Rusia no había realizado ninguna prueba de armas nucleares recientemente, pero que las ordenaría si Estados Unidos lo hiciera.

¿Qué sabemos sobre el Novator 9M729? EL Novator 9M729 es un misil de crucero lanzado desde tierra desarrollado por Rusia. Llegó a los titulares cuando llevó a Estados Unidos a retirarse del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (Tratado INF) en agosto de 2019. Estados Unidos insistió en que el misil violaba el tratado porque contaba con un alcance prohibido, aunque Rusia lo negó. Según el acuerdo, a Rusia y Estados Unidos no se les permitía desarrollar misiles con un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. Rusia afirmó que el 9M729 tenía un alcance de no más de 500 km, pero los expertos occidentales lo sitúan en unos 2.350 km. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo por primera vez en diciembre de 2017 que pensaba que el misil violaba el Tratado INF.

Un portavoz dijo que esperaba que Trump hubiera sido informado adecuadamente sobre las pruebas más recientes de armas con capacidad nuclear de Rusia porque “ciertamente no pueden verse como pruebas nucleares en absoluto”.

Ninguno de los países ha confirmado una prueba de armas nucleares desde 1990.

En 2023, Rusia dijo que sólo reanudaría las pruebas de sus armas nucleares si Washington lo hacía primero.

La orden de Trump se produjo pocas horas después de que Rusia dijera que había probado un torpedo de propulsión nuclear, el segundo anuncio de prueba tan agresivo de Moscú en una semana.

La decisión de Washington también sigue a una rápida expansión por Porcelana de su arsenal nuclear en los últimos años.

Trump dijo que si bien Estados Unidos tiene el mayor arsenal nuclear del mundo, Rusia ocupa el segundo lugar y China está en un distante tercer lugar, pero lo estará incluso “dentro de cinco años”.

El presidente escribió en Truth Social: “Debido a los programas de prueba de otros países, he ordenado al Departamento de Guerra que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato.

“El Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluida una actualización y renovación completa de las armas existentes, durante mi primer mandato.

“Debido al tremendo poder destructivo, ODIO hacerlo, ¡pero no tuve otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar y China está en un distante tercer lugar, pero lo estará incluso dentro de 5 años”.

El ejército estadounidense ya prueba periódicamente sus misiles capaces de transportar una ojiva nuclear, pero no ha detonado las armas desde 1992 debido a una prohibición de pruebas.

Pero el presidente sugirió que eran necesarios cambios para hacer frente a la creciente amenaza de otros países.

Vlad anunció a principios de esta semana que se había lanzado una nueva súper arma llamada “Chernobyl volador”. lanzado con éxito la prueba – y pronto estaría listo para la batalla.

Dos días después, declaró que Rusia había probado con éxito un súper torpedo con capacidad nuclear llamado Poseidón.

Alardeando de la letalidad de Poseidón, Putin dijo: “No hay nada parecido en el mundo en términos de velocidad y profundidad de movimiento de este vehículo no tripulado, y es poco probable que alguna vez lo haya”.

Tanto Rusia como Estados Unidos han dicho que los torpedos Poseidón son una nueva clase de arma de represalia que puede causar tsunamis radiactivos y hacer inhabitables costas enteras.

Trump se mostró firme después del primer anuncio, y el segundo parece haberlo llevado al límite.

Al abordar las escaladas rusas a bordo del Air Force One a principios de esta semana, Trump dijo que Putin debería trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania “en lugar de probar misiles”.

Mientras tanto, según se informa, Beijing ha más que duplicado el tamaño de su arsenal a unas 600 armas nucleares en 2025, desde 300 armas en 2020.

Dijo que los funcionarios militares estadounidenses estiman que China tendrá más de 1.000 armas nucleares para 2030.