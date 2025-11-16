El buque de guerra más grande de Trump llega al Mar Caribe mientras se avecinan temores de una guerra con Venezuela a pesar del pedido de paz de Maduro.

El portaaviones más avanzado y poderoso de DONALD Trump, el USS Gerald R. Ford, se estrelló en el Mar Caribe el domingo.

El gigante siderúrgico estadounidense ahora está atravesando aguas turquesas mientras se agudizan los temores de un enfrentamiento con Venezuela.

La llegada del Ford corona la mayor concentración militar estadounidense en la región en generaciones y territorios, justo cuando Nicolás Maduro hace un último y surrealista pedido de paz cantando Imagine de John Lennon.

Washington insiste en que el despliegue tiene que ver con las drogas, pero pocos en la región ya lo creen.

El Pentágono confirmó que el Ford transitó por el Pasaje Anegada cerca de las Islas Vírgenes Británicas.

La medida completa una flotilla de casi una docena de barcos de la Armada y aproximadamente 12.000 soldados bajo la Operación Lanza del Sur, la amplia campaña de la administración Trump contra lo que llama “narcoterroristas” en el hemisferio occidental.

Completo con escuadrones de combate y destructores de misiles guiados, el contralmirante Paul Lanzilotta dijo que el grupo de ataque de Ford reforzará la creciente armada para “proteger la seguridad y prosperidad de nuestra nación contra el narcoterrorismo en el hemisferio occidental”.

Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han lanzado al menos 20 ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en todo el Caribe y el Pacífico oriental, matando a más de 80 personas.

Trump ha dicho que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga y advirtió que las operaciones se expandirían más allá del mar para “evitar que las drogas lleguen por tierra”.

Mientras el grupo del portaaviones avanzaba, el tirano Maduro subió a un escenario en Caracas y prorrumpió en una interpretación desafinada de Imagine en lo que parecía una serenata desesperada para evitar una confrontación.

“Hacer todo por la paz. Como solía decir John Lennon, ¿verdad?” les dijo a sus seguidores antes de lanzarse a la vergonzosa interpretación.

Después, dijo efusivamente: “Qué hermosa canción. Los más jóvenes deberían buscar la letra; es una inspiración para todos los tiempos”.

“Es un himno para todas las épocas y generaciones, un regalo de John Lennon a la humanidad. Viva la memoria eterna de ese gran poeta y músico”.

Agitando signos de paz y sincronizando los labios al estilo karaoke con una pista de acompañamiento, el autócrata trató de presentarse como una figura pacifista bajo asedio.

Esto lo dice un hombre que enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos y una recompensa de 50 millones de dólares.

Su petición se produjo días después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, presentara Southern Spear y prometiera que apuntaría a los “narcoterroristas” que operan en toda la región.

Maduro criticó los “irresponsables” ejercicios militares de Trump en Trinidad y Tobago y acusó al presidente de llevar a cabo una “guerra criminal”.

Los funcionarios estadounidenses dicen que la operación tiene como objetivo desmantelar las redes de cárteles y milicias que ayudan a mantener a Maduro en el poder.

CBS News informó que altos líderes militares le han presentado a Trump opciones actualizadas para posibles operaciones dentro de Venezuela, incluidos ataques terrestres.

Aún no hay luz verde, pero la planificación es “real, activa y acelerada”.

Fuera de las salas de reuniones, el poder es inconfundible.

El Ford – 100.000 toneladas de acero estadounidense – se encuentra ahora en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE.UU., junto con destructores, aviones de combate, equipos de operaciones especiales y F-35 posicionados en avanzada.

Estados Unidos ya ha atacado al menos 21 buques sospechosos de tráfico en dos meses.

Dos supervivientes fueron repatriados y uno fue puesto en libertad por falta de pruebas.

Los críticos, incluidos funcionarios de la ONU y algunos republicanos, exigen pruebas de que los asesinados eran verdaderamente “narcoterroristas”.

Aún así, los republicanos del Senado bloquearon recientemente una medida que habría restringido la capacidad de Trump de lanzar un ataque contra Venezuela sin la aprobación del Congreso.

El secretario de Estado Marco Rubio dice que Estados Unidos no reconoce a Maduro como el líder legítimo de Venezuela y llama a su gobierno una “organización de transbordo” que colabora abiertamente con los traficantes.

El senador Lindsey Graham añadió que los días de Maduro están “contados”.

Escribiendo en X, dijo que está de acuerdo con la visión de Trump sobre el dictador: “No considero a Maduro un líder legítimo sino más bien un narcotraficante que ha sido acusado en los tribunales estadounidenses”.

Mientras tanto, Venezuela está luchando.

El régimen ha movilizado 200.000 soldados en su mayor ejercicio en años a medida que los barcos estadounidenses se acercan.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, acusó a Washington de llevar a cabo “ejecuciones extrajudiciales en el mar” y dijo: “Están asesinando a personas indefensas… ejecutándolas sin el debido proceso”.

Advirtió que cualquier ataque estadounidense enfrentaría a una “comunidad unida para defender esta nación, hasta la muerte”.

El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, ha suspendido el intercambio de inteligencia con Estados Unidos, calificando los ataques con barcos como ilegales y peligrosos.

Y dentro de Venezuela, la ansiedad está aumentando.

Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, dijo: “Este es el ancla de lo que significa tener nuevamente el poder militar de Estados Unidos en América Latina.

“Y ha generado mucha ansiedad en Venezuela, pero también en toda la región. Creo que todo el mundo está viendo esto con gran expectación para ver cuán dispuesto está Estados Unidos a utilizar realmente la fuerza militar”.