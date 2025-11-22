El capitán de la lancha rápida que mató al director ejecutivo, de 45 años, mientras estaba ebrio y drogado con cocaína frente a las costas de Italia es encarcelado

El capitán de una lancha rápida que se estrelló y mató a una madre mientras estaba de vacaciones con su marido y sus dos hijos ha sido declarado culpable de homicidio involuntario.

Elio Persico, de 32 años, fue condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel tras solicitar un acuerdo de culpabilidad el viernes.

Adrienne Vaughan, ejecutiva editorial de 45 años, murió después de ser arrojada al agua mientras estaba de vacaciones en 2023.

La lancha rápida en la que viajaban chocó con un velero más grande que transportaba a 80 invitados a la recepción de boda.

Tras el impacto, salió despedida por la borda y fue golpeada por las hélices.

Su hija también fue arrojada al agua, pero salió ilesa.

El conductor del barco, Persico, dio positivo posteriormente por alcohol y cocaína.

El testigo Pietro Luzzolino dijo que Persico estaba “vomitando” y “daba la impresión de estar borracho”.

Agregó que ambos barcos viajaban en línea recta cuando de repente la lancha giró 180 grados.

“Hubo una colisión y escuché un golpe muy fuerte”, dijo Luzzolino.

Recordó haber visto “a la mujer en el agua sostenida por sus hijos y su marido.

“Fue terrible”.

El neoyorquino venía “soñando” con este esperado viaje familiar a Italia.

Justo un día antes del accidente, su esposo, Mike, compartió una foto en Facebook de la familia sonriendo juntos en la Fontana de Trevi y el Coliseo.

Se dirigían hacia Positano cuando su barco chocó contra el Tortuga en Fiordo di Furore.

Dos médicos a bordo del velero saltaron inmediatamente al mar para ayudar y un barco cercano la llevó a la orilla.

Sin embargo, los fiscales confirmaron más tarde que murió antes de que pudiera llegar al hospital.

Vaughan obtuvo un MBA de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York y desarrolló una distinguida carrera editorial, trabajando en Oxford University Press y Disney Publishing.

Se incorporó a Bloomsbury en 2020 como directora ejecutiva y directora de operaciones.

Vaughan se convirtió en presidente de la empresa en Estados Unidos al año siguiente.

Un ex colega la describió como una “verdadera líder carismática”.

Agregaron: “Ella era mi entrenadora y mi mentora. Me encantaba trabajar con ella todos los días”.

Su esposo la recordaba como una “amada madre, esposa, hija, hermana, sobrina y querida amiga y colega para muchos”.