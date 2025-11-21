El ‘Cártel de los Soles’ de Venezuela declarado TERRORISTAS por EE.UU.

WASHINGTON ha declarado formalmente al Cartel de los Soles de Venezuela una organización terrorista extranjera.

La medida ataca el núcleo de la estructura de poder del tirano Nicolás Maduro y etiqueta a su círculo íntimo como “narcoterroristas”.

Al nombrar al Cartel de los Soles como FTO, Estados Unidos está declarando efectivamente al Estado venezolano –o al menos a quienes lo dirigen– un narco-régimen respaldado por terroristas.

Por primera vez, Estados Unidos está tratando al gobierno de Maduro no sólo como autoritario o corrupto, sino como una amenaza a la seguridad hemisférica.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el cártel –dirigido desde dentro del patrimonio venezolano– ha corrompido al ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela y está encabezado por el propio Maduro.

Rubio calificó a la red de responsable de la “violencia terrorista en todo nuestro hemisferio” y del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa y agregó: “Ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela”.

La designación entrará en vigor el 24 de noviembre, reforzando la campaña de la administración Trump contra el régimen ilegítimo que, según dice, está utilizando al Estado como arma para el crimen organizado.

Se produce cuando el USS General R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegó al Caribe en la última demostración de fuerza después de 21 ataques estadounidenses contra presuntos barcos narcotraficantes, matando a 83 personas.

El portaaviones se une a una flotilla de casi una docena de barcos de la Armada y aproximadamente 12.000 soldados bajo la Operación Lanza del Sur, la amplia campaña de la administración Trump contra lo que llama “narcoterroristas” en el hemisferio occidental.

El presidente Trump, incluso mientras aumentaba la presión, señaló que la puerta no estaba completamente cerrada.

“Es posible que estemos teniendo algunas conversaciones con Maduro y veremos cómo resulta”, dijo a los periodistas.

“Les gustaría hablar”.

Nuevas ‘opciones’ disponibles

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que la etiqueta de terrorismo otorga a los militares nuevas autoridades radicales.

Le dijo a One America News Network: “Bueno, trae un montón de nuevas opciones a los Estados Unidos”.

Hegseth agregó que la designación brinda “más herramientas a nuestro departamento para darle opciones al presidente para que en última instancia diga que nuestro hemisferio no será controlado por narcoterroristas”.

El secretario de Defensa advirtió que no se descarta nada, incluidos los ataques dentro de Venezuela.

“No estará controlado por los cárteles. No estará controlado por lo que regímenes ilegítimos intenten imponer al pueblo estadounidense”, afirmó.

“Si necesitamos aplicar eso dentro de nuestro propio hemisferio contra los narcoterroristas que aterrorizan y envenenan al pueblo estadounidense, nadie lo haría mejor”.

Hegseth también redobló la visión de la administración sobre Maduro, calificándolo de “líder ilegítimo” con una recompensa de 50 millones de dólares por su cabeza y un régimen vinculado a pandillas transnacionales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa de México.

La red de pecado de Maduro

Detrás de la designación estadounidense se esconden décadas de evidencia que señalan al Cartel de los Soles como un imperio criminal integrado por el Estado.

No es un cártel en el sentido tradicional, sino una red dentro del propio gobierno venezolano.

Los expertos dicen que Maduro no sólo tolera esta maquinaria, sino que la controla.

El Dr. César Álvarez de la Universidad Charles Sturt dijo a The Sun: “Sin duda, el líder del Cartel de los Soles es Nicolás Maduro”.

Desde generales hasta jefes de inteligencia, los principales poderes de Venezuela han sido acusados ​​durante mucho tiempo de cobrar impuestos, proteger y transportar cocaína utilizando aviones militares, canales diplomáticos e instituciones estatales.

El nombre de la red – “Cártel de los Soles” – hace referencia a la insignia solar que usan los generales venezolanos.

El simbolismo no es casualidad, ya que el ejército constituye la columna vertebral del cártel.

Los fiscales estadounidenses acusaron a Maduro en 2020, acusándolo a él y a altos funcionarios de conspirar con las guerrillas de las FARC de Colombia para “inundar” Estados Unidos con cocaína.

Una reciente declaración de culpabilidad del exjefe de inteligencia Hugo “El Pollo” Carvajal reforzó aún más las acusaciones de que aviones estatales transportaban drogas mientras funcionarios armaban a las FARC.

Álvarez dijo que la red se extiende por América Latina, África occidental, Turquía e Irán, moviendo miles de millones a través de centros de lavado y rutas de tráfico protegidas.

Más de la mitad de toda la actividad de cocaína en la región, dijo, tiene huellas dactilares del Cartel de los Soles.

Estados Unidos dice que el Cartel de los Soles trabaja junto con el Tren de Aragua, otra organización criminal ahora también designada grupo terrorista extranjero.

Nacido como una pequeña pandilla carcelaria en 2013-2014, Tren de Aragua explotó hasta convertirse en un sindicato multinacional que abarcaba Chile, Perú, Colombia y México.

Su ascenso fue impulsado por la impunidad de la era Maduro: un complejo penitenciario en Tocorón con bares, piscinas (incluso un zoológico) donde la pandilla dirigía su imperio al aire libre.

“La gente piensa que es una organización relativamente nueva”, dijo Álvarez, pero su crecimiento fue “notable”, basado en la extorsión, las armas, el contrabando y el control de las rutas migratorias.

Los expertos subrayan que el Cartel de los Soles no es tanto una organización rígida como una red de clientelismo de jefes militares, jueces y operadores políticos que intercambian lealtad y ganancias de cocaína.

La confusa superposición entre el poder estatal y el crimen organizado es exactamente la razón por la que, argumentan, la red ha sido tan difícil de desmantelar.

“Esto dice mucho sobre cuán profundamente arraigadas la corrupción y la criminalidad han tomado el control del proceso democrático en Venezuela”, dijo Álvarez.