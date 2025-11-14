El caso ‘Gisele Pelicot de Alemania’: un hombre de 61 años acusado de drogar, violar y compartir viles vídeos de su esposa con pervertidos enfermos

Un cuidador de 61 AÑOS ha sido juzgado en Alemania tras ser acusado de drogar, violar y filmar en secreto a su esposa durante 15 años.

El caso ya se está comparando con el horrible escándalo de abuso de Gisèle Pelicot en Francia.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Los fiscales dicen que el acusado, llamado Fernando S., supuestamente sedó a su esposa con medicamentos desde 2009 hasta la primavera de 2024, la agredió sexualmente y grabó los ataques.

También se le acusa de compartir los vídeos en grupos de chat en línea y en plataformas de Internet con otros hombres.

Según los informes, los investigadores descubrieron extensas imágenes que documentan las agresiones, junto con otras grabaciones encubiertas de su esposa desnuda.

Según medios locales, presuntamente utilizó plataformas como Telegram, donde miles de usuarios intercambiaron imágenes íntimas y, en algunos casos, ofrecieron a sus parejas a otros para abusar de ellas.

Las acusaciones han establecido paralelismos inmediatos con el caso Gisèle Pelicot.

En el juicio francés de alto perfil, el marido de Pelicot, Dominique, la drogó durante casi una década e invitó a decenas de hombres a violarla mientras estaba inconsciente.

La valiente Gisèle, que renunció a su anonimato, se convirtió en un símbolo de resistencia después de revelar que no recordaba las agresiones y que había sido abusada por al menos 72 hombres.

Ese juicio histórico expuso una extensa red de hombres reclutados en línea, un vasto archivo de videos y fotografías que documentan cientos de agresiones.

También reveló un patrón de aseo enfermizo en el que el marido de Pelicot mezclaba potentes sedantes con su comida y bebida.

Ese caso, que concluyó con amplias condenas en diciembre de 2024, marcó un claro punto de referencia legal y cultural en Francia.

En Aquisgrán, Fernando S. se enfrenta a seis cargos de violación, tres cargos de coerción sexual y un cargo de lesiones corporales peligrosas.

También enfrenta otros 30 cargos por violar la “esfera altamente personal” de su esposa mediante grabaciones de imágenes.

Fernando S. ha estado detenido desde su arresto en febrero y había trabajado como conserje en una escuela en Alsdorf, Alemania Occidental.

Según los informes, el primer día del juicio entró cojeando en el tribunal con una capucha calada para ocultar su rostro.

Luego se retiró al público de la sala del tribunal para proteger la privacidad de la víctima.

Según informes locales, el acusado confesó la mayoría de los actos a puerta cerrada.

Se espera que los procedimientos continúen a lo largo de varias sesiones, y se espera un veredicto para mediados de diciembre.

GIRO DE FEUD DE TURBO El hermano de Adam Peaty arrestado por amenazas de despedida de soltero enviadas a un atleta olímpico HORROR DE CHOCOLATE Los compradores de Tesco critican el precio “repugnante” de las latas Quality Street de 750 g

Se produce después de que otra mujer revelara que fue violada más de mil veces por su malvado compañero mientras estaba inconsciente.

En una entrevista desgarradora, Amanda Stanhope dijo que el abuso la dejó tan confundida que creyó que podría tener Alzheimer.