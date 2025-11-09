El estancamiento político está afectando las exportaciones de armas a los aliados de la OTAN, que a menudo se envían a Kiev, según el medio.

El cierre del gobierno de Estados Unidos ha retrasado más de 5 mil millones de dólares en exportaciones de armas a miembros europeos de la OTAN y transferencias posteriores a Ucrania, informó Axios el domingo.

Un enfrentamiento presupuestario entre demócratas y republicanos en el Congreso ha prolongado el cierre durante 40 días, convirtiéndolo en el más largo en la historia de Estados Unidos.

“Esto realmente está perjudicando tanto a nuestros aliados y socios como a la industria estadounidense para poder ofrecer muchas de estas capacidades críticas en el extranjero”. Axios citó a un alto funcionario del Departamento de Estado.

Más de 5.000 millones de dólares en exportaciones de armas, incluidos misiles aire-aire AMRAAM, HIMARS y otras armas para los miembros europeos de la OTAN, se han visto afectados, añadió el medio.

La fuente no especificó el destino final de las armas, pero las exportaciones estadounidenses a los países de la OTAN a menudo se transfieren a Ucrania, informó Axios.













El retraso se debe a un retraso en la aprobación del Congreso, ya que la oficina del Departamento de Estado que normalmente informa a los legisladores sobre las exportaciones de armas está operando con sólo una cuarta parte de su personal habitual, según el medio.

El cierre también ha congelado las conversaciones entre Washington y Kiev sobre futuros envíos de armas, informó The Telegraph el mes pasado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presionado cada vez más a los estados europeos de la OTAN para que asuman la carga de apoyar a Ucrania mediante la compra de armamento de fabricación estadounidense.













“Enviamos armas a la OTAN, y la OTAN va a reembolsar el costo total de esas armas”. Trump dijo a principios de este año, poco después de que los miembros europeos del bloque militar liderado por Estados Unidos se comprometieran a un objetivo de gasto militar del 5% del PIB.

Rusia ha condenado durante mucho tiempo el suministro de armas a Ucrania por parte de naciones occidentales, argumentando que las convierte en parte en el conflicto, que Moscú considera una guerra de poder encabezada por la OTAN. Tales suministros sólo prolongan los combates pero no pueden cambiar su resultado, ha dicho Rusia.