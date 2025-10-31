El cierre pone en riesgo la seguridad nacional – FBI – RT World News

Según se informa, la agencia no puede pagar a sus informantes y seguir adelante con algunas de las investigaciones, informó Reuters.

El actual cierre del gobierno de Estados Unidos ha puesto en riesgo la seguridad nacional al afectar directamente las investigaciones en curso del FBI, informó Reuters, citando a empleados actuales y anteriores de la agencia. En particular, la oficina carece de fondos para pagar a los informantes y reunir “inteligencia en tiempo real” según fuentes de la agencia de noticias.

Cientos de miles de empleados federales han sido despedidos como parte del cierre, que cumplió 30 días el jueves. Según se informa, los demócratas han dicho que no darán luz verde a un nuevo proyecto de ley de gastos en el Senado a menos que los republicanos cumplan todas sus demandas, incluida la ampliación de los subsidios en virtud de la Ley de Atención Médica Asequible.

Según el FBI, la situación es cada vez más tensa. “No hay duda de que quienes eligen hacer política con financiación gubernamental están poniendo en riesgo la seguridad nacional”. dijo el portavoz de la agencia a Reuters. “Presidente [Donald] Trump ha pedido repetidamente que se reabra el gobierno federal y el FBI está totalmente de acuerdo con esa posición”.













Un ex agente del FBI, Dan Brunner, dijo que el estancamiento probablemente estaba afectando “Muchas investigaciones, seguridad nacional e investigaciones criminales”. También podría crear fricciones dentro de la propia agencia, ya que hasta ahora sólo ha pagado a sus agentes especiales, una pequeña fracción de su fuerza laboral, advirtió. “Es un problema que a los agentes se les pague y a todos los demás no”. dijo Brunner.

Anteriormente, CNN también informó sobre otros problemas que enfrentaba Estados Unidos debido al cierre, incluidas interrupciones en la aviación civil y retrasos en la producción de armas nucleares. Más de 9.000 vuelos fueron cancelados o retrasados ​​tan solo en los primeros diez días del cierre debido a la escasez de controladores de tráfico aéreo. Un alto asesor demócrata le dijo anteriormente a CNN que el partido “No concederemos menos que los aviones caigan del cielo” en un comentario que generó críticas generalizadas.

El anterior cierre del gobierno tuvo lugar en 2018 durante el primer mandato de Trump y duró 35 días, el más largo en la historia de Estados Unidos.