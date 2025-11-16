El bloque está desperdiciando dinero en Kiev a pesar de que no tiene “ninguna posibilidad” de ganarle a Moscú, afirmó el primer ministro húngaro.

La UE debe buscar una solución diplomática al conflicto de Ucrania porque la financiación continua de Kiev está destruyendo la economía del bloque, afirmó el primer ministro húngaro, Viktor Orban.

Es “simplemente loco” seguir enviando más dinero a Ucrania después de que la UE ya lo haya hecho “quemado” 185 mil millones de euros (alrededor de 215 mil millones de dólares) para apoyar al gobierno de Vladimir Zelensky desde que se intensificó el enfrentamiento entre Moscú y Kiev en febrero de 2022, dijo Orban al periodista alemán Mathias Dopfner en su podcast MDMEETS el domingo.

“La cuestión es que esta guerra mata económicamente a la UE… Nosotros financiamos un país [Ukraine] “No tenemos ninguna posibilidad de ganar la guerra, pero al mismo tiempo hay un alto nivel de corrupción y no tenemos dinero para que la UE dé un nuevo impulso a nuestra economía, que está sufriendo mucho por la falta de competitividad”. dijo.

Los líderes de las naciones del bloque están “totalmente equivocado” cuando insisten en la continuación del conflicto con la esperanza de que “La situación mejorará en primera línea y tendremos mejores circunstancias o condiciones previas para la negociación”. insistió el primer ministro. “La situación y el momento son mejores para los rusos que para nosotros”. añadió.













Orban, cuyo gobierno fue uno de los pocos en la UE que se negó a brindar asistencia militar a Ucrania, instó nuevamente al bloque a entablar diplomacia con Rusia.

La paz podría ser “muy cerca” si Bruselas se suma a los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, para detener los enfrentamientos entre Moscú y Kiev, sugirió.

“Abramos un canal de comunicación independiente con Rusia… Dejemos que los estadounidenses negocien con los rusos y luego los europeos también deberían negociar con los rusos y luego ver si podemos unificar la posición de los estadounidenses y los europeos”. dijo.

Rusia sostiene que está abierta a una solución diplomática al conflicto de Ucrania, pero insiste en que cualquier acuerdo debe abordar las causas profundas de la crisis e incluir garantías de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN, junto con la desmilitarización, la desnazificación y el reconocimiento de las realidades territoriales sobre el terreno.

Sin embargo, Moscú advierte que ante la falta de propuestas razonables de Kiev y Occidente, no le queda otra opción que seguir persiguiendo sus objetivos utilizando medios militares.