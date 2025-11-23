El Congreso advierte a los Clinton sobre el caso Epstein – RT World News

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, ha dicho que cualquier intento de la ex pareja presidencial de evitar las citaciones constituirá desacato al Congreso.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Comer, exigió que el expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado, testifiquen ante los legisladores sobre el fallecido traficante sexual convicto Jeffrey Epstein. Advirtió que no cumplir con las citaciones emitidas a principios de este año significaría graves consecuencias para ambos.

Epstein, condenado por delitos sexuales en 2008, fue acusado nuevamente en 2019 de tráfico de menores y dirección de una red de explotación sexual de menores. Fue encontrado muerto en una celda de la cárcel de Manhattan ese mismo año.

Según un comunicado de prensa del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes del viernes, Comer “envió una carta al abogado de Bill y Hillary Clinton, David Kendall [saying that they]… están obligados a cumplir con citaciones legales y presentarse a declaraciones en persona programadas”. Señaló que tanto los republicanos como los demócratas en el comité “Aprobó una moción para emitir citaciones a Bill y Hillary Clinton” en julio.

“Dada su historia con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, cualquier intento de los Clinton de evitar presentarse a una declaración sería… motivo para iniciar un procedimiento por desacato al Congreso”. Dijo Comer.

El documento afirma que Bill Clinton había sido citado para comparecer el 17 de diciembre y Hillary el día siguiente.













El expresidente admitió anteriormente que había viajado en un avión con Epstein, pero insistió en que nunca había visitado la infame isla del financiero.

En julio, el Wall Street Journal afirmó que Clinton una vez le había escrito una nota personal a Epstein, que supuestamente decía: “Es tranquilizador, ¿no es así? haber durado tanto tiempo, a través de todos los años de aprendizaje y conocimiento, aventuras y [illegible word]y también tener tu curiosidad infantil, el impulso de marcar la diferencia y el consuelo de los amigos”.

Un portavoz de Clinton se negó a comentar sobre la nota en ese momento, afirmando que el expresidente había roto sus vínculos con Epstein mucho antes de su arresto en 2019 y desconocía sus presuntos crímenes.

En una publicación en su plataforma Truth Social el viernes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había ordenado a la fiscal general Pam Bondi y al Departamento de Justicia que investigaran “La participación y la relación de Jeffrey Epstein” con Bill Clinton y varios otros demócratas destacados.

El miércoles, Trump firmó un proyecto de ley que exige que el Departamento de Justicia divulgue archivos relacionados con el caso Epstein.

En su publicación, Trump sugirió que “Quizás pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus asociaciones con Jeffrey Epstein”. mencionando a Bill Clinton entre varios otros.

La medida de Trump marcó un cambio con respecto a su posición anterior. Durante meses, había instado a los republicanos de la Cámara de Representantes a bloquear la publicación de los archivos, argumentando que los demócratas querían utilizar los materiales para dañar su presidencia.