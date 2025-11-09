El cuerpo de un rehén israelí regresa de Gaza después de 763 días de ‘pesadilla’ para una familia desconsolada

Las autoridades israelíes recibieron el cuerpo de un rehén israelí de manos de los terroristas de Hamás después de 763 días de “pesadilla” para la desconsolada familia.

Las FDI identificaron los restos del último rehén como los de Lior Rudaeff, un conductor de ambulancia voluntario que murió en los ataques del 7 de octubre.

El argentino-israelí tenía 61 años en el momento del sangriento ataque transfronterizo y era uno de los cinco civiles armados que murieron mientras intentaban defender su comunidad, el kibutz Nir Yitzhak.

Su muerte fue confirmada por las autoridades israelíes en mayo de 2024, y su nombre fue incluido en la lista de 20 ex rehenes vivos y 28 muertos que Hamás acordó devolver bajo los términos del alto el fuego mediado por Estados Unidos.

La hija de Lior, Noam Rudaeff, dijo: “Después de 763 días de pesadilla, él volvió a casa. Ahora estás en casa, ahora estás aquí”.

“Gracias a todas las buenas personas que nos apoyaron en nuestra lucha humana e intransigente para devolverlo a él y a todos los rehenes a casa”.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, un grupo de campaña que representa a las familias israelíes atrapadas en la crisis, acogió con agrado el regreso de Rudaeff a casa.

“El regreso de Lior proporciona cierto consuelo a una familia que ha vivido con una incertidumbre y dudas agonizantes durante más de dos años”, dijo.

“No descansaremos hasta que traigan a casa al último rehén”.

Hamás aún no ha devuelto los cuerpos de cinco rehenes más.

Cuatro fueron incautados en el ataque del 7 de octubre, así como los restos de un soldado que murió en combate en 2014 durante un conflicto anterior en Gaza.

La primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza negociado el mes pasado por el presidente estadounidense Donald Trump allanó el camino para un intercambio de rehenes y prisioneros.

Desde que comenzó el alto el fuego mediado por Estados Unidos en Gaza el 10 de octubre, Hamás ha liberado los restos de 23 rehenes retenidos durante los últimos dos años.

A cambio, Israel ha liberado a casi 2.000 prisioneros palestinos bajo su custodia y ha devuelto los cuerpos de cientos de palestinos.

Pero el proceso de devolución de los cuerpos de los cinco rehenes restantes, como exige el acuerdo de tregua, avanza lentamente.

Hamás dice que no ha podido llegar a todos los restos porque están enterrados bajo los escombros dejados por IsraelLa ofensiva de dos años en Gaza.

Israel ha acusado a los militantes de demorarse y ha amenazado con reanudar las operaciones militares o retener la ayuda humanitaria si no se devuelven todos los restos.