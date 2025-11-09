El cuerpo de un rehén israelí regresa de Gaza después de 763 días de ‘pesadilla’ para una familia desconsolada

Las autoridades israelíes recibieron el cuerpo de un rehén israelí de manos de los terroristas de Hamás después de 763 días de “pesadilla” para la desconsolada familia.
Las FDI identificaron los restos del último rehén como los de Lior Rudaeff, un conductor de ambulancia voluntario que murió en los ataques del 7 de octubre.
El argentino-israelí tenía 61 años en el momento del sangriento ataque transfronterizo y era uno de los cinco civiles armados que murieron mientras intentaban defender su comunidad, el kibutz Nir Yitzhak.
Su muerte fue confirmada por las autoridades israelíes en mayo de 2024, y su nombre fue incluido en la lista de 20 ex rehenes vivos y 28 muertos que Hamás acordó devolver bajo los términos del alto el fuego mediado por Estados Unidos.
La hija de Lior, Noam Rudaeff, dijo: “Después de 763 días de pesadilla, él volvió a casa. Ahora estás en casa, ahora estás aquí”.
“Gracias a todas las buenas personas que nos apoyaron en nuestra lucha humana e intransigente para devolverlo a él y a todos los rehenes a casa”.
Sombrío traspaso
El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, un grupo de campaña que representa a las familias israelíes atrapadas en la crisis, acogió con agrado el regreso de Rudaeff a casa.
“El regreso de Lior proporciona cierto consuelo a una familia que ha vivido con una incertidumbre y dudas agonizantes durante más de dos años”, dijo.
“No descansaremos hasta que traigan a casa al último rehén”.
Hamás aún no ha devuelto los cuerpos de cinco rehenes más.
Cuatro fueron incautados en el ataque del 7 de octubre, así como los restos de un soldado que murió en combate en 2014 durante un conflicto anterior en Gaza.
La primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza negociado el mes pasado por el presidente estadounidense Donald Trump allanó el camino para un intercambio de rehenes y prisioneros.
Desde que comenzó el alto el fuego mediado por Estados Unidos en Gaza el 10 de octubre, Hamás ha liberado los restos de 23 rehenes retenidos durante los últimos dos años.
A cambio, Israel ha liberado a casi 2.000 prisioneros palestinos bajo su custodia y ha devuelto los cuerpos de cientos de palestinos.
Pero el proceso de devolución de los cuerpos de los cinco rehenes restantes, como exige el acuerdo de tregua, avanza lentamente.
Hamás dice que no ha podido llegar a todos los restos porque están enterrados bajo los escombros dejados por IsraelLa ofensiva de dos años en Gaza.
Israel ha acusado a los militantes de demorarse y ha amenazado con reanudar las operaciones militares o retener la ayuda humanitaria si no se devuelven todos los restos.
Rehenes cuyos restos no han sido devueltos
Meny Godard, 73 años
Meny Godard fue jugador de fútbol profesional antes de alistarse en el ejército israelí y servir en la Guerra de Medio Oriente de 1973, según Kibbutz Beeri.
Ocupó diversos puestos en el kibutz, incluso en la imprenta.
En la mañana del 7 de octubre, Godard y su esposa, Ayelet, fueron obligados a abandonar su casa después de que la incendiaran.
Se escondió entre los arbustos durante varias horas antes de que los militantes la descubrieran y la mataran. Pudo decirles a sus hijos que Meny había sido asesinado antes de que ella muriera.
La familia celebró un doble funeral para la pareja.
Les sobreviven cuatro hijos y seis nietos.
Hadar Goldin, 23 años
Los restos de Hadar Goldin son los únicos retenidos en Gaza desde antes de la guerra. El soldado israelí fue asesinado el 1 de agosto de 2014, dos horas después de que entrara en vigor un alto el fuego que puso fin a la guerra de ese año entre Israel y Hamás.
Basándose en las pruebas encontradas en el túnel donde fue llevado el cuerpo de Goldin, incluida una camisa empapada de sangre y flecos de oración, los militares determinaron rápidamente que había muerto en el ataque.
A Goldin le sobreviven sus padres y tres hermanos, incluido un gemelo. Le había propuesto matrimonio a su prometida antes de que lo mataran.
A principios de este año, la familia Goldins cumplió 4.000 días desde que se llevaron su cuerpo.
El ejército recuperó el cuerpo de otro soldado que murió en la guerra de 2014 a principios de este año.
Ran Gvili, 24 años
Ran Gvili, que sirvió en una unidad policial de élite, se estaba recuperando de una fractura en el hombro que sufrió en un accidente de motocicleta, pero se apresuró a ayudar a sus compañeros oficiales el 7 de octubre.
Después de ayudar a la gente a escapar del festival de música Nova, murió luchando en otro lugar y su cuerpo fue llevado a Gaza.
Los militares confirmaron su muerte cuatro meses después. Le sobreviven sus padres y una hermana.
Dror Or, 52
Dror Or era padre de tres hijos y trabajó en la granja lechera del Kibbutz Beeri durante 15 años, hasta llegar al puesto de gerente.
Era un experto quesero, según familiares y amigos. El 7 de octubre, la familia estaba escondida en su habitación segura cuando militantes prendieron fuego a la casa.
Dror y su esposa Yonat fueron asesinados. Dos de sus hijos, Noam, que entonces tenía 16 años, y Alma, que entonces tenía 13, fueron secuestrados y liberados durante el alto el fuego de noviembre de 2023.
Sudthisak Rinthalak
Sudthisak Rinthalak era un trabajador agrícola de Tailandia que había trabajado en el Kibbutz Beeri.
Según informes de los medios, Rinthalak estaba divorciado y trabajaba en Israel desde 2017.
Un total de 31 trabajadores tailandeses fueron secuestrados el 7 de octubre, el mayor grupo de extranjeros mantenidos en cautiverio.
La mayoría de ellos fueron liberados en el primer y segundo alto el fuego. t
El Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés ha dicho que, además de los rehenes, 46 tailandeses han muerto durante la guerra.