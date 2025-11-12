El cuerpo del jefe de la cerveza fue encontrado en su automóvil OCHO años después de su desaparición cuando el administrador de la propiedad revisó el garaje.

El cuerpo de un directivo de BEER ha sido descubierto en su coche ocho años después de su desaparición.

Una administradora de propiedades estaba inspeccionando un garaje en Essen, Alemania, cuando se encontró con el cadáver tirado en el asiento del conductor de un Mercedes abandonado.

El descubrimiento, que se realizó alrededor de las 8 de la mañana del 23 de octubre, fue informado inmediatamente a la policía.

Las pruebas de ADN confirmaron más tarde que el cadáver pertenece a Ralf K. de la compañía cervecera alemana König Pilsener.

Se cree que Ralf, visto por última vez en febrero de 2017, se quitó la vida, después de que una autopsia reciente descartara un acto criminal.

Esto se produce cuando la familia del hombre de 42 años pasó ocho años en la oscuridad, sin saber su paradero.

La policía inició una búsqueda generalizada cuando desapareció, pero no tuvo éxito.

En ese momento, incluso se sugirió que podría haber alquilado un garaje, pero nunca se confirmaron pistas.

Y aunque la policía dijo que recibió numerosas pistas, ninguna llegó a nada.

Descrito como “cariñoso” y “confiable”, también se dice que Ralf estaba “bien conectado” en la industria y se le veía con frecuencia en eventos o dando entrevistas.

Se sabe que el día de su desaparición se puso en contacto con un amigo de Duisburgo.

Luego, después de una fiesta de empresa en Mülheim-Styrum, sus dos teléfonos se apagaron.

Esta fue la última vez que alguien lo vio o supo de él.

La policía de Essen-Borbeck dijo en un comunicado: “El jueves, hace tres semanas (23 de octubre), se encontró en Essen-Borbeck el cuerpo de Ralf K., desaparecido desde 2017.

“Los intensos esfuerzos de búsqueda realizados en 2017 ya no habían arrojado pistas sobre el paradero del hombre.

“Numerosos consejos del público, incluida información sobre la ubicación de su vehículo, tampoco tuvieron éxito en ese momento.

“Hacia las ocho de la mañana, una testigo abrió un garaje mientras realizaba su trabajo e inmediatamente notó el coche aparcado en su interior, lo que le pareció sospechoso, por lo que rápidamente se puso en contacto con la policía.

“Los investigadores llegaron al lugar poco después y descubrieron un cadáver en el asiento del conductor del vehículo.

“Como parte de la iniciativa inicial investigaciónlos agentes ya habían investigado si los desaparecidos El hombre podría haber alquilado un garaje.

“Sin embargo, no se encontró ninguna evidencia de un posible arrendamiento.

“Una autopsia realizada el 29 de octubre en el Instituto de Medicina Forense de Essen confirmó la identidad de Ralf K. mediante análisis de ADN.

“No hay evidencia de juego sucio”.

Se produce cuando un niño, Fabian, fue denunciado como desaparecido el 10 de octubre cuando no regresó a su casa en Güstrow, al sur de la ciudad de Rostock.

La policía lanzó una operación de búsqueda masiva del niño de ocho años, cuyo cuerpo fue encontrado misteriosamente cuatro días después por la exnovia de su padre.

Descubrió su cuerpo quemado al borde de un estanque cerca de Klein Upahl, a unas 10 millas de distancia, mientras supuestamente paseaba a su perro.

Su madre, Dorina L., dijo que lo dejó solo en casa esa mañana porque se sentía mal y le ordenó que se quedara en casa mientras ella iba a trabajar.