El cuerpo del soldado israelí Hadar Goldin secuestrado y asesinado en la guerra de 2014 finalmente liberado por Hamás después de una espera de una década

ISRAEL finalmente recibió los restos de un soldado de las FDI después de una espera de más de una década.

Los funcionarios israelíes dijeron que los restos que recibieron el domingo de Hamás eran los del teniente Hadar Goldin, un oficial del ejército muerto en la guerra de Gaza de 2014.

El cuerpo de Goldin permanece retenido en Gaza desde su muerte.

Hasta ahora, Hamás nunca había reconocido su muerte ni la posesión de sus restos.

Las Brigadas Ezzedine Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, dijeron anteriormente que habían encontrado los restos de Goldin en un túnel en Rafah el día anterior.

Los medios israelíes informaron el sábado que Israel había permitido que personal de Hamas y de la Cruz Roja buscaran en un área bajo control israelí en Rafah para localizar los restos de Goldin.

“Israel recibió, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén caído que fue transferido al personal de las FDI y del Shin Bet dentro de la Franja de Gaza”, dijo la oficina del primer ministro.

El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo: “El teniente Hadar Goldin cayó en un combate heroico durante la Operación Margen Protector” en 2014.

“Su cuerpo fue secuestrado por Hamás, que se negó a devolverlo durante todo este período”.

Goldin es el rehén fallecido número 24 cuyos restos han sido devueltos por Hamás desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre.

Goldin, de 23 años, formaba parte de una unidad israelí encargada de localizar y destruir los túneles de Hamás cuando fue asesinado el 1 de agosto de 2014, pocas horas después de que entrara en vigor un alto el fuego humanitario de 72 horas.

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, dijo que Goldin había muerto en una emboscada.

“Los terroristas salieron de un túnel en Rafah y atacaron a los soldados de las FDI”, dijo Bedrosian a los periodistas el domingo.

“Hadar fue asesinado a tiros durante este ataque de Hamás, y los terroristas arrastraron su cuerpo de regreso al túnel”.

Los esfuerzos anteriores para recuperar sus restos mediante intercambios de prisioneros habían fracasado.

Israel incluyó a Goldin entre los rehenes fallecidos cuyos restos busca repatriar en virtud del actual acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos para poner fin a la última guerra de Gaza.

Al comienzo de la tregua, Hamás tenía 20 rehenes vivos y los cuerpos de 28 cautivos fallecidos.

Desde entonces, ha liberado a todos los rehenes vivos y ha devuelto 23 restos de los fallecidos, de conformidad con las condiciones del alto el fuego.

A cambio, Israel liberó a casi 2.000 prisioneros palestinos que habían estado bajo su custodia y devolvió los cuerpos de cientos de muertos en Gaza.

Además de Goldin, aún quedan por devolver de Gaza cuatro cuerpos de rehenes (tres israelíes y un tailandés), todos ellos incautados durante el ataque de octubre de 2023.

Mientras tanto, la familia del sargento Itay Chen lo enterró el domingo después de que su cuerpo fuera entregado hace apenas unos días.

Chen, con doble nacionalidad israelí y estadounidense, estaba trabajando en la frontera con la Franja de Gaza cuando Hamás y sus aliados atacaron a Israel el 7 de octubre de 2023.

El ejército israelí anunció su muerte en marzo de 2024, diciendo que había muerto en combate y que su cuerpo había sido llevado a Gaza.

“En esos momentos desgarradores, Itay reveló el heroísmo silencioso que define el verdadero coraje, la voluntad de enfrentar peligros inimaginables para que otros puedan vivir”, dijo el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, en un elogio en video publicado por la familia de Chen.

Rehenes cuyos restos no han sido devueltos Meny Godard, 73 años Meny Godard fue jugador de fútbol profesional antes de alistarse en el ejército israelí y servir en la Guerra de Medio Oriente de 1973, según Kibbutz Beeri. Ocupó diversos puestos en el kibutz, incluso en la imprenta. En la mañana del 7 de octubre, Godard y su esposa, Ayelet, fueron obligados a abandonar su casa después de que la incendiaran. Se escondió entre los arbustos durante varias horas antes de que los militantes la descubrieran y la mataran. Pudo decirles a sus hijos que Meny había sido asesinado antes de que ella muriera. La familia celebró un doble funeral para la pareja. Les sobreviven cuatro hijos y seis nietos. Ran Gvili, 24 años Ran Gvili, que sirvió en una unidad policial de élite, se estaba recuperando de una fractura en el hombro que sufrió en un accidente de motocicleta, pero se apresuró a ayudar a sus compañeros oficiales el 7 de octubre. Después de ayudar a la gente a escapar del festival de música Nova, murió luchando en otro lugar y su cuerpo fue llevado a Gaza. Los militares confirmaron su muerte cuatro meses después. Le sobreviven sus padres y una hermana. Dror Or, 52 Dror Or era padre de tres hijos y trabajó en la granja lechera del Kibbutz Beeri durante 15 años, hasta llegar al puesto de gerente. Era un experto quesero, según familiares y amigos. El 7 de octubre, la familia estaba escondida en su habitación segura cuando militantes prendieron fuego a la casa. Dror y su esposa Yonat fueron asesinados. Dos de sus hijos, Noam, que entonces tenía 16 años, y Alma, que entonces tenía 13, fueron secuestrados y liberados durante el alto el fuego de noviembre de 2023. Sudthisak Rinthalak Sudthisak Rinthalak era un trabajador agrícola de Tailandia que había trabajado en el Kibbutz Beeri. Según informes de los medios, Rinthalak estaba divorciado y trabajaba en Israel desde 2017. Un total de 31 trabajadores tailandeses fueron secuestrados el 7 de octubre, el mayor grupo de extranjeros mantenidos en cautiverio. La mayoría de ellos fueron liberados en el primer y segundo alto el fuego. t El Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés ha dicho que, además de los rehenes, 46 tailandeses han muerto durante la guerra.

