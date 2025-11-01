El deshonrado ex príncipe Andrés del Reino Unido podría ser eliminado de la línea de sucesión – Telegraph – RT World News

Según los informes, los legisladores están tratando de garantizar que la realeza vinculada a Epstein tenga prohibido permanentemente heredar el trono.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se enfrenta a la presión de miembros del Parlamento para que apoye una medida que eliminaría permanentemente al ex príncipe Andrés, hermano caído en desgracia del rey Carlos III, de la línea de sucesión real, informó The Telegraph el viernes.

Varios parlamentarios han argumentado que se debe eliminar cualquier posibilidad de que Andrés ascienda al trono tras la reciente decisión de despojarlo de sus títulos y privilegios. La medida se produjo en medio de acusaciones de larga data de conducta sexual inapropiada relacionadas con su amistad con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein. Andrew ha negado las acusaciones de que agredió sexualmente a una joven de 17 años que el difunto financista le había traficado.

Andrew es actualmente el octavo en la línea de sucesión al trono británico, después del príncipe William, sus tres hijos, el príncipe Harry y los dos hijos de Harry. Según la ley del Reino Unido, cualquier cambio en la sucesión real requiere una ley del Parlamento, que también debe ser respaldada por las legislaturas de otros reinos de la Commonwealth que reconozcan al monarca como jefe de estado.













“En caso de una catástrofe familiar inimaginable, Andrés aún podría heredar el trono”. dijo el diputado laborista Jon Trickett a The Telegraph. “El pueblo británico nunca aceptaría eso; esta cuestión debe resolverse de una vez por todas”.

La diputada independiente Rachael Maskell añadió que “cualquiera que sea la probabilidad de que tal suceso ocurra, sería apropiado separarlo de la línea sucesoria y revocar su condición de consejero de Estado”, refiriéndose al cargo que le permite actuar en nombre del Rey en determinadas circunstancias. El Palacio de Buckingham ha dicho que Andrew no será llamado a cumplir con tales deberes.

La opinión pública respalda firmemente las recientes medidas disciplinarias. En una encuesta de YouGov realizada esta semana, el 79% de los encuestados apoyan despojar a Andrew de sus títulos y desalojarlo del Royal Lodge cerca del Castillo de Windsor, en comparación con sólo el 6% que se opone a la decisión. Más de la mitad dice que el rey Carlos manejó el asunto de manera adecuada, mientras que el 58% dice que la familia real actuó con demasiada lentitud.