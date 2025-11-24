El DOGE de Trump ahora ‘no existe’ – Reuters – RT World News

Según se informa, las funciones y el personal de la agencia federal de reducción de costos han sido asumidos por otras secciones del gobierno de EE. UU.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE. UU. (DOGE) se disolvió silenciosamente ocho meses antes de su finalización prevista, informó Reuters el domingo.

El presidente Donald Trump inauguró la agencia con mucha publicidad poco después de asumir el cargo en enero, promocionándola como un amplio esfuerzo para reducir el despilfarro y la burocracia federales y eligiendo al magnate tecnológico Elon Musk como su zar de la eficiencia gubernamental.

Desde entonces, la Oficina de Gestión de Personal de EE. UU. (OPM), la oficina de recursos humanos del gobierno, ha asumido muchas de las funciones de DOGE, escribió Reuters, citando al director Scott Kupor.

Cuando se le preguntó sobre el estado de DOGE, supuestamente dijo: “Eso no existe”.

La agencia ya no es una “entidad centralizada” el medio de comunicación citó a Kupor diciendo.

Según se informa, empleados clave de DOGE han sido absorbidos por otras secciones del gobierno de EE. UU.

LEER MÁS:

La Casa Blanca busca congelar miles de millones en ayuda exterior

La administración Trump no ha admitido abiertamente que la agencia haya sido disuelta antes de su terminación decretada en julio del próximo año. Sin embargo, el presidente hace tiempo que se refiere a DOGE en tiempo pasado, escribió Reuters.













Las sospechas sobre el futuro de la agencia comenzaron a surgir en junio después de una explosiva disputa entre Musk y Trump por el buque insignia del presidente. “Un billete grande y hermoso”. El director ejecutivo de Tesla había dimitido como director de DOGE y abandonó Washington en medio de la ruptura.

En esta etapa, la agencia ya se había enfrentado a un rechazo legal contra sus esfuerzos por recortar el presupuesto federal y eliminar cientos de miles de empleos gubernamentales.

En septiembre, AP informó que la Casa Blanca había tomado medidas para recontratar a cientos de empleados federales que fueron despedidos durante la campaña.