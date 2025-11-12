El Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, regresó hoy de una misteriosa ausencia para lanzar un furioso ataque contra Gran Bretaña.

El hombre de 75 años aprovechó la oportunidad para burlarse del “débil” arsenal militar y nuclear del Reino Unido.

Lavrov había desaparecido del ojo público “en desgracia”.

Se informó que Vladimir Putin lo había dejado de lado por no haber podido organizar una cumbre en Budapest con Donald Trump.

Otros rumores sugerían que Lavrov padecía una enfermedad secreta.

Sin embargo, hoy volvió a criticar a Gran Bretaña, a la que el Kremlin considera la principal fuerza detrás del apoyo occidental a Ucrania.

“Verás, había un imperio, un imperio que gobernaba prácticamente todo el mundo.

“Ahora ese imperio ya no existe.

“Tampoco la buena Inglaterra de la que solían alardear, y ya no tienen ningún poder económico.

“Su poder militar también es relativamente débil, incluido su arsenal nuclear, que en realidad no pueden controlar al 100% por sí mismos.

“Pero tienen que compensar esto de alguna manera.

“Lo compensan con este tradicional deseo inglés de dividir y gobernar en todas partes.

“Y también hay formas indecentes de describir cómo se comportan y qué objetivos persiguen al hacerlo”, afirmó Lavrov.

Se aprovechó de las peculiares afirmaciones del FSB de hoy de que el MI6 y la inteligencia ucraniana habían planeado la deserción de un avión de combate MiG-31 junto con su avión y un misil hipersónico.

“Pero dejaremos eso de lado.

“El FSB ha expuesto todo esto con gran detalle y no sé cómo los británicos se librarán de ello.

“Aunque es bien conocida su capacidad de ser como un ganso que acaba de salir de la ducha”, añadió Lavrov.

Esto se produce en medio de la especulación de que la mano derecha de Vladimir Putin ha caído en desgracia.

Según los informes, se le impidió participar en reuniones de alto nivel, lo que generó especulaciones de que había sido expulsado.

Fuentes dentro de Moscú afirman que la segunda hija de Putin, Katerina Tikhonova, de 39 años, está tratando de derrocar al ministro de Relaciones Exteriores en un intento por reclamar el primer puesto.

El ex redactor de discursos de Putin, Abbas Gallyamov, dijo que “fuentes serias” le dijeron que Katerina estaba tratando de hundir a Lavrov.

“Hace seis meses ya circulaban rumores sobre Lavrov.

“Fuentes serias dijeron que Katerina Tikhonova supuestamente había hablado repetidamente con Putin, diciendo que Lavrov estaba empeorando las cosas”, dijo.

Según se informa, Katerina le dijo a Putin que Lavrov era “demasiado agresivo” y que sus “chillidos halcones” estaban obstaculizando el progreso en la guerra de Ucrania.

Gallyamov dijo: “¿Quizás Putin finalmente escuchó a su hija? Y además, ella tiene razón.

“Lavrov es un ministro de Asuntos Exteriores para tiempos en los que estás ganando.

“Es el diplomático perfecto para fanfarronear cuando se gana una guerra.

“Pero cuando no puedes ganar, necesitas ser más razonable.

“Y Lavrov ya no es capaz de ser tan razonable. Debería haber sido reemplazado hace mucho tiempo”.

Lavrov es un diplomático de línea dura y se ganó el apodo de “Dr. No” por sus incesantes obstrucciones y su negativa a llegar a acuerdos con Occidente.

Ha estado al frente del mantenimiento de las relaciones exteriores de Rusia durante 21 años.