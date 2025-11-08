El elefante más solitario del mundo murió de una enfermedad rara después de una década de aislamiento en un zoológico tras la muerte de su único amigo

Un informe de AUTOPSIA ha revelado la causa de la muerte del elefante más solitario del mundo, que vivió aislado durante más de dos décadas en un zoológico indio.

Se dice que el elefante de 29 años, llamado Shankar, murió en septiembre a causa del virus de la encefalomiocarditis (EMCV).

EMCV es un virus raro transmitido por roedores que puede infectar a una variedad de animales y causar muerte súbita debido a inflamación del corazón y el cerebro.

El Dr. Sanjeet Kumar, director del zoológico de Delhi, la capital de la India, donde Shankar vivió su vida aislado, confirmó que se detectó EMCV en la autopsia.

Continuó explicando que se trataba de una enfermedad aguda y que Shankar no mostraba síntomas visibles.

“Se han encontrado algunos casos previamente en zoológicos europeos y en otros zoológicos a nivel mundial.

“En general, infecta a los cerdos, pero una amplia variedad de animales de zoológico pueden verse afectados, incluidos los grandes felinos y varias especies menos conocidas”, dijo el Dr. Kumar a The Indian Express.

Shankar llegó por primera vez a la India con otro elefante en 1998 como regalo diplomático de Zimbabwe al ex presidente indio Shankar Dayal Sharma.

El compañero de Shankar murió pocos años después, en 2001, dejando a Shankar solo.

Un ex funcionario del zoológico que prefirió permanecer en el anonimato dijo que después de la muerte de su compañero, el zoológico había intentado integrar a Shankar con los elefantes asiáticos.

El plan finalmente fracasó, cuando Shankar y los otros elefantes se mostraron “agresivos entre sí”.

En 2012, el majestuoso gigante fue trasladado a un nuevo recinto, lo que lo dejó en régimen de aislamiento, a pesar de la prohibición federal de 2009 de mantener a los elefantes solos durante más de seis meses.

Shankar permaneció en el recinto, solo, hasta su muerte.

Se cree que murió el miércoles por la noche después de negarse a comer durante la mayor parte del día.

A los 40 minutos de colapsar, Shankar falleció trágicamente a pesar de los mejores esfuerzos del personal veterinario.

El Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático ordenó una investigación sobre la causa de la muerte poco después del fallecimiento de Shankar.

El Dr. Kumar dijo que el EMCV se transmite a través de roedores, pero añadió que controlarlos en recintos abiertos plantea un verdadero desafío.

El EMCV no se aisló en la India hasta finales de los años 1960 y, hasta la fecha, la de Shankar fue la primera muerte registrada causada por el virus.

El zoológico de Delhi estuvo cerrado anteriormente en agosto debido a un brote de influenza aviar.

El único elefante africano que queda en la India es un macho llamado Richie, que vive en el zoológico de Mysuru, en el estado sureño de Karnataka.