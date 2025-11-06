El engaño de Wetherspoons del punto de vacaciones británico ‘Witherspoons’ estafa el Thursday Curry Club con tikka masala sorprendentemente barato

Una imitación de WETHERSPOONS en un lugar de vacaciones británico ha estafado el Thursday Curry Club del pub, vendiendo Tikka Masala por menos de cinco libras.

Witherspoons, la versión irónica del trago británico, ofrece todos los artículos clásicos a precios extraordinarios.

En el Reino Unido, los fans de Wetherspoons pueden conseguir un curry y una bebida alcohólica (una oferta semanal de comida india que durante mucho tiempo ha sido un tesoro nacional) por sólo £11,91.

Pero los Witherspoons de Pattaya, Tailandia, los están socavando.

Cobra solo £ 4,37 por sus jueves de pollo Tikka Masala.

Witherspoons se ha convertido en un imán tanto para los expatriados como para los turistas.

Su plato viene cargado de pollo tierno marinado con especias, arroz jazmín, pan naan, poppadom y chutney de cilantro.

Los clientes habituales pueden aprovechar la oferta desde las 12:00 horas hasta que se acabe la cocina, no pasa mucho tiempo.

Un portavoz de Witherspoons en Pattaya, Tailandia, dijo: “Especial del jueves en Witherspoons Pattaya.

“¿Deseas sabores indios ricos y auténticos?

“Todos los jueves servimos un delicioso pollo Tikka Masala por sólo 185 THB (£4,37).

“Grandes sabores, precios imbatibles, pero sólo desde las 12:00 hasta que se acabe.”

La bebida económica ofrece una ración clásica de pescado y patatas fritas por sólo £4,58 y una cerveza grande por £2,94 más.

De manera similar a la decoración hogareña que se encuentra en los lugareños británicos, el lugar tiene carteles que dicen: “Los viernes están hechos para Fish & Chips.

“Empiece el fin de semana con un clásico dorado y crujiente que siempre da en el clavo”.

Al más puro estilo Wetherspoons, el pub está equipado con 35 televisores que retransmiten deportes en directo durante toda la semana.

La extraña réplica incluso ofrece esa reconocible alfombra estampada de colores brillantes con un menú casi idéntico al de nuestra querida cadena.

Witherspoons ha acumulado excelentes críticas y una calificación de cuatro estrellas en Trip Advisor, ubicándolo en el puesto 196 de 1.367 restaurantes en Pattaya.

Un cliente satisfecho del pub escribió: “Cuando estoy en Pattaya, siempre voy aquí a comer asado los domingos. Nunca decepciona”.

Otro cliente satisfecho dijo: “Este es nuestro bar y restaurante deportivo favorito en Pattaya.

“La excelente comida y bebida a precios razonables hacen de este un excelente lugar para comer y ver deportes.”

A principios de este año, el restaurante engañado también fue noticia al devolver uno de los artículos clásicos que fueron eliminados del menú de Wetherspoons en casa.

La cadena británica eliminó el muy querido solomillo de £13 del menú en 40 sitios, para consternación de sus clientes leales.

Witherspoons, sin embargo, ha comenzado a servir el bistec especial, y a un precio aún más económico.

Los miércoles, puedes pedir un chuletón por solo £7, con la opción de elegir una tira New York, lomo y una variedad de acompañamientos.