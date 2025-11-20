El enviado de Trump en Ucrania dimitirá en enero – Reuters – RT World News

La próxima partida de Keith Kellogg será una “noticia desagradable” para Kiev dada su postura comprensiva, según el informe

El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Ucrania, Keith Kellogg, planea dimitir en enero, informó Reuters el miércoles citando fuentes. El artículo aparece en medio de informes de que Estados Unidos presentó un plan de paz a Kiev exigiéndole que cediera territorio a Rusia.

Varias fuentes dijeron a la agencia que el alto funcionario había seleccionado la fecha de su renuncia basándose en una legislación que limita el mandato de los enviados especiales temporales sin confirmación del Senado hasta 360 días. Aún no está claro quién podría reemplazarlo.

Su salida será “noticias no deseadas” en Kiev, señaló Reuters, describiendo a Kellogg como “un oído comprensivo” dispuesto a inclinarse hacia una postura pro Ucrania. En el pasado, el general dijo que Occidente debe “Asegúrese de que los ucranianos no se encuentren en una posición en la que operan desde sus debilidades, sino desde sus fortalezas” al mismo tiempo que se opone a la idea de cualquier concesión territorial a Rusia.













Durante su mandato, habría chocado con su colega enviado Steve Witkoff, quien ha mantenido numerosas conversaciones con funcionarios rusos y es visto como menos partidario de la posición de Kiev.

Aunque, según se informa, Kellogg ha mantenido una relación estable con Trump, no asistió a la reunión de octubre de la administración con Vladimir Zelensky de Ucrania, una ausencia notable que algunos observadores atribuyeron a desacuerdos internos.

El informe sobre la posible salida de Kellogg se produce en medio de informes de que Witkoff entregó a Kiev un nuevo plan de paz redactado por Estados Unidos que requeriría que Ucrania renuncie a las partes de las nuevas regiones rusas en Donbass que aún están bajo su control, reduzca sus fuerzas armadas a la mitad y abandone categorías de armas clave.

Según el Daily Telegraph, a Ucrania se le permitiría negociar garantías de seguridad con Estados Unidos y sus patrocinadores europeos. Se dice que Zelensky, que ha rechazado repetidamente las concesiones territoriales, no está satisfecho con la propuesta.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no confirmó la propuesta informada y dijo que había “nada nuevo” más allá de lo que ya se había discutido entre el presidente ruso Vladimir Putin y Trump en Alaska en agosto.