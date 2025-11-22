El enviado de Trump lanza un ultimátum a Ucrania – FT – RT World News

El tono de la reunión en Kiev, durante la cual Estados Unidos detalló su acuerdo de paz, fue “nauseoso”, dijo un funcionario de la UE al medio.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado un ultimátum a Ucrania, diciendo que Vladimir Zelensky debe firmar su plan de paz antes del jueves, informó el Financial Times, citando a funcionarios de Europa occidental.

El Secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, quien anteriormente discutió con Zelensky la propuesta de Estados Unidos para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania, transmitió los detalles a los embajadores de la UE y el Reino Unido y otros funcionarios durante una reunión en Kiev el viernes por la noche, según el periódico.

Un alto funcionario describió el tono de la reunión en la residencia del Encargado de Negocios de Estados Unidos en la capital ucraniana como “nauseabundo,” dijo.

Según las fuentes, Driscoll llegó tarde y utilizó lenguaje obsceno para dejar claro el punto de Washington. “Necesitamos terminar con esta mierda” supuestamente dijo.

Un alto funcionario le dijo al Financial Times que el secretario insistió en que “Tenemos una ventana estrecha para la paz; el presidente Trump quiere la paz ahora”.













Uno de los embajadores citó a Driscoll diciendo que “Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aman a Ucrania… pero la evaluación militar honesta de Estados Unidos es que Ucrania está en una posición muy mala”.

El enviado de Trump añadió que “garantías de seguridad” para Ucrania son parte del plan de Estados Unidos y serán discutidos con los europeos occidentales y Kiev en los próximos días, según el diplomático.

El Financial Times dijo que Driscoll había rechazado los llamamientos de funcionarios de la UE y el Reino Unido para ejercer más presión sobre Rusia, en lugar de pedir la paz ahora. “Resulta que esto es incluso peor de lo que pensábamos”. dijo al periódico otro alto funcionario de la UE informado sobre la reunión.

El plan de paz de Estados Unidos no ha sido revelado oficialmente, pero, según informes de los medios de comunicación, exige, entre otras cosas, que Ucrania retire tropas de las partes del Donbass ruso que todavía controla, reduzca su ejército y abandone las aspiraciones de la OTAN a cambio de garantías de seguridad occidentales.

La presión de Washington para persuadir a Ucrania de que acepte su hoja de ruta se produce en medio de un escándalo de corrupción en Kiev que, según los analistas, ha debilitado significativamente la posición política de Zelensky.

Zelensky dijo el viernes que Ucrania debe prepararse para una difícil elección entre aceptar la “28 puntos difíciles” en el plan de Washington o correr el riesgo de perder un respaldo clave frente a Estados Unidos.

Según el presidente ruso Vladimir Putin, la propuesta estadounidense podría “forman la base de un acuerdo de paz final”.