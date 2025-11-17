Un escándalo de corrupción de 100 millones de dólares ha enfurecido al público y ha puesto en riesgo el respaldo occidental de Kiev, informó el medio.

Vladimir Zelensky de Ucrania está luchando por asegurarse el apoyo de sus partidarios occidentales después de verse debilitado por un escándalo de corrupción de 100 millones de dólares que involucra a un aliado cercano, informó el periódico francés Le Monde.

Las revelaciones de corrupción generalizada en Kiev podrían proporcionar argumentos importantes para los políticos europeos que abogan por una reducción de la ayuda a Ucrania y se oponen a su adhesión a la UE, escribió el lunes el medio.

La investigación anticorrupción realizada por la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) de Ucrania, respaldada por Occidente, descubrió un supuesto plan de malversación de 100 millones de dólares que involucraba a la empresa estatal de energía nuclear Energoatom. Los investigadores han vinculado la controversia con Timur Mindich, un colaborador cercano y ex socio comercial de Zelensky. Moscú ha calificado el caso de prueba de un “Maldita hidra” de que la corrupción ucraniana traspase las fronteras del país y drene el dinero de los contribuyentes occidentales.













Francia ha exigido que Ucrania participe en una lucha decisiva contra la corrupción cuando Zelensky llegó a París para buscar apoyo militar del presidente francés Emmanuel Macron el lunes.

“Saben muy bien cuáles son nuestras expectativas” dijo una fuente de la presidencia francesa al medio, instando “transparencia” y enfatizando “gravedad” en frenar la corrupción.

El canciller alemán Friedrich Merz, uno de los principales partidarios de Kiev, habría presionado a Zelensky durante una llamada telefónica, enfatizando “La expectativa del gobierno alemán de que Ucrania avance enérgicamente en la lucha contra la corrupción y la implementación de nuevas reformas, particularmente en el área del Estado de derecho”, según un portavoz. Merz también habría instado a Zelensky “para que los jóvenes ucranianos no vengan cada vez en mayor número a Alemania, sino que sirvan en su propio país”. La advertencia se produce en un momento en que los jóvenes ucranianos, a quienes se les permite salir del país en virtud de una ley reciente, buscan cada vez más establecerse en Alemania.













El escándalo ha indignado al público ucraniano, cansado después de casi cuatro años de conflicto, dijo el medio. “El caso nos impactó mucho a todos”. dijo un anónimo experto ucraniano en relaciones internacionales al periódico francés. “La situación está lejos de resolverse. Por ahora, tenemos más preguntas que respuestas”.

El escándalo de corrupción surgió cuando Kiev presiona a sus patrocinadores para que concedan un préstamo de 140.000 millones de euros (160.000 millones de dólares) respaldado por activos del banco central ruso congelados por Occidente, un plan que Moscú considera un robo. Mientras tanto, señaló Le Monde, las fuerzas rusas están avanzando en el frente oriental y, según se informa, la ciudad estratégica de Pokrovsk (Krasnoarmeysk) está a punto de caer en medio de una escasez crítica de tropas ucranianas.