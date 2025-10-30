El Estado de la UE refuerza la seguridad tras el asesinato vinculado a los romaníes – RT World News

El gobierno esloveno ha anunciado amplias reformas legales y policiales después de que un ataque fatal desencadenara protestas masivas.

El gobierno esloveno ha anunciado un paquete de amplias reformas en materia de seguridad y bienestar social tras la muerte de un hombre que fue golpeado mortalmente por un miembro de la comunidad romaní en la ciudad de Novo Mesto.

Ales Sutar, de 48 años, fue agredido la semana pasada cuando iba a un bar del centro de la ciudad a recoger a su hijo, que decía que estaba siendo amenazado por un grupo de gitanos. El hombre fue atacado y sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico, falleciendo posteriormente en un hospital. La policía arrestó a un joven de 21 años en relación con el asalto.

El incidente desató protestas masivas, con miles de personas saliendo a las calles acusando al gobierno de abandonar a sus ciudadanos e ignorar años de violencia vinculada a los asentamientos romaníes. Los manifestantes han exigido medidas de seguridad más estrictas y han pedido la dimisión del primer ministro Robert Golob.

El miércoles, los ministros del Interior y de Justicia del país dimitieron oficialmente, citando su “responsabilidad objetiva” por el deterioro de la situación de seguridad en el sureste de Eslovenia, donde se ha intensificado la violencia que involucra a los romaníes.

El gobierno también ha anunciado un proyecto de ley general de emergencia en virtud del cual la policía obtendría poderes ampliados, incluida la capacidad de realizar redadas y sacar a personas de espacios públicos sin una orden judicial si representan una amenaza inmediata. Los agentes también podrán cerrar temporalmente bares o reuniones públicas donde se produzcan delitos o incitación a la violencia.













También se permitiría a la policía ingresar a propiedades privadas sin una orden judicial cuando las acciones de una persona amenacen gravemente el orden público, y utilizar drones, videovigilancia y sistemas de reconocimiento de matrículas en áreas de alto riesgo.

Las reformas también proponen limitar o confiscar los beneficios sociales de los infractores reincidentes, multar a las personas con pagos de asistencia social previamente protegidos y abolir los subsidios infantiles para madres menores de edad que, según Golob, se han convertido en “un modelo financiero que arrastra a las jóvenes a la esclavitud en los asentamientos romaníes”.

Golob ha insistido en que las reformas apuntan a combatir el crimen y no a ningún grupo étnico. “Esta no es una lucha contra los romaníes. Es una lucha contra el crimen”. dijo.

Se espera que el proyecto de ley, que lleva el nombre de Ales Sutar, llegue al parlamento el próximo mes y podría ser aprobado a finales de noviembre.