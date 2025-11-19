El exasistente de la cantante Cheryl Cole entre los cinco muertos en una tormenta de nieve mortal durante una caminata por la montaña en Chile

La exasistente de la CANTANTE Cheryl Cole se encuentra entre los cinco excursionistas que murieron cuando una tormenta de nieve azotó una montaña.

La aventurera Victoria Bond, de 30 años, murió cuando ráfagas de nieve a 120 mph abrumaron a su grupo en Chile.

Anteriormente trabajó para la estrella de Girls Aloud, Cheryl, y la actriz de Peaky Blinders, Annabelle Wallis.

Victoria estaba en un grupo de nueve personas que desaparecieron cuando la tormenta azotó Torres del Paine el lunes.

La alarma se dio en Facebook, con un mensaje que decía: “Hay demasiada nieve y algunas personas están atrapadas en el paso John Garner.

“Necesitamos ayuda urgente; tanto los escaladores como los rescatistas están en peligro de muerte”.

Un esfuerzo de rescate logró encontrar a cuatro del grupo en el sur de Chile.

Pero murieron Victoria, de Cornualles, dos mexicanos y dos alemanes.

El grupo dijo en línea que estaban recaudando dinero para la salud mental de los hombres y la prevención del suicidio.

Pal Gerry Sims escribió: “Por muy triste que sea, hoy hemos perdido una leyenda, me alegro de haber conocido a VB y de poder llamarla mi amiga”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que estaba en contacto con las autoridades y apoyando a la familia.

Anoche se les pidió a las estrellas Cheryl y Annabelle que hicieran comentarios.