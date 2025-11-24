El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ‘intentó abrir la etiqueta del tobillo’ después de un ‘ataque de nervios’ y ‘alucinaciones’

El EX presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que jugueteó con su tobillo debido a “alucinaciones” y un “ataque de nervios”.

El líder populista, de 70 años, fue esposado el sábado por supuestamente planear escapar del arresto domiciliario, días antes de comenzar una larga sentencia de prisión por un complot golpista.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Bolsonaro había estado bajo estricto arresto domiciliario desde agosto, pero este fin de semana fue encarcelado dramáticamente en Brasilia.

Las autoridades dijeron que era una medida preventiva para detener un intento de fuga que se sospechaba estaba planeado para ese mismo día.

Un juez dijo: “[Bolsonaro] Dijo que tuvo ‘alucinaciones’ de que había algunas escuchas telefónicas en el monitor del tobillo, por lo que intentó descubrirlo.

El exdirigente dijo que “no recordaba haber tenido una avería de esta magnitud en otra ocasión”.

‘RIESGO DE VUELO’ Ex líder brasileño arrestado después de “intentar escapar” antes de comenzar su pena de cárcel

Incluso sugirió que podría haber sido provocado por un cambio en su medicación la semana pasada.

El veterano político también negó con vehemencia haber intentado escapar.

Bolsonaro fue sentenciado anteriormente a 27 años tras las rejas tras ser declarado culpable de un complot golpista. que involucró envenenando al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El exlíder sudamericano afirmó que no había dormido bien y había sentido “cierta paranoia” antes de manipular su aparato de tobillo.

El juez añadió: “[Bolsonaro] Dijo que estaba con su hija, su hermano mayor y un asistente en su casa y ninguno vio lo que le estaba haciendo al monitor del tobillo.

“Dijo que empezó a tocarlo tarde en la noche y dejó de tocarlo alrededor de la medianoche”.

La etiqueta del tobillo de Bolsonaro fue violada a las 00:08 horas del sábado, lo que sugiere que había sido manipulada.

Los agentes llegaron horas más tarde para realizar el arresto alrededor de las 6 de la mañana, y Bolsonaro fue llevado a la Fiscalía Federal. Policía sede.

Un grupo de partidarios del ex presidente estaba acampando alrededor de la casa y estaba prevista una manifestación para más tarde ese día, organizada por su hijo.

El juez supremo Alexandre de Moraes sospechaba que Bolsonaro planeaba utilizar la conmoción como tapadera para escapar.

De Moraes dijo que Bolsonaro tenía “alto riesgo de fuga” debido a su condena anterior.

Dijo que un grupo de partidarios de Bolsonaro que habían instalado un campamento alrededor de la casa también representaba un riesgo para la seguridad, porque dificultaban que la policía controlara el arresto domiciliario.

De Moraes dijo: “Esa información muestra la intención del condenado de romper el tobillo que controla para asegurar su fuga, lo que se vería facilitado por la confusión que causaría una manifestación organizada por su hijo”.

Y añadió: “El tumulto provocado por una reunión ilegal de partidarios del preso tiene muchas posibilidades de poner en peligro el arresto domiciliario y otras medidas cautelares, permitiendo su eventual fuga”.

El juez también dijo que Bolsonaro había considerado previamente solicitar asilo en la embajada argentina en Brasilia.

Uno de sus hijos y otros aliados cercanos ya han huido de Brasil para escapar del alcance de la tribunalesse señaló.

En respuesta, los abogados de Bolsonaro dijeron que su detención causó “profunda perplejidad”.

Dijeron que la “vigilia de oración” planeada estaba protegida por la Constitución brasileña bajo el derecho a la libertad religiosa.

Los abogados agregaron: “A pesar de afirmar la ‘existencia de indicios muy graves de una posible fuga’, lo cierto es que el expresidente fue detenido en su domicilio, con un monitor electrónico en el tobillo y bajo vigilancia policial”.

La decisión de Moraes será presentada a un panel de la Corte Suprema para su confirmación el lunes.

Este es el mismo panel que votó 4-1 para condenarlo en septiembre.

Bolsonaro fue sentenciado en septiembre a 27 años y tres meses de prisión por planear un golpe de estado después de perder las elecciones presidenciales de 2022 ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin embargo, los tribunales aún no han emitido una orden de arresto definitiva en ese caso, ya que Bolsonaro aún está apelando.

tiempos de prueba TERCERO La estrella de Strictly sufre una lesión grave que amenaza su lugar en el programa ‘ELLA HA CAMBIADO’ La reacción de sorpresa de Lucy Letby después de que un abogado dijera: “Sé que eres inocente”

Fue puesto bajo arresto domiciliario hace más de 100 días por violar las condiciones de un caso separado: supuestamente buscar ayuda de Estados Unidos para detener el caso penal.

Donald Trumpque mantuvo cálidas relaciones con Bolsonaro cuando ambos estaban en el poder, ha condenado el caso como una “caza de brujas”.