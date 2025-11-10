El expresidente francés encarcelado Sarkozy podría quedar libre HOY apenas tres semanas después de haber sido sentenciado a cinco años mientras su esposa Carla Bruni asiste a la apelación

El EX Presidente francés Nicolas Sarkozy podría salir libre hoy después de cumplir sólo 20 días de su sentencia de cinco años.

El hombre de 70 años ha rogado a los jueces que lo liberen de “una pesadilla” tres semanas después. La Santé, la cárcel de alta seguridad de París.

Sarkozy fue declarado culpable de conspiración criminal por lavar millones del coronel Gadafi y utilizar el efectivo para financiar su campaña ganadora de 2007.

Un tribunal de París está examinando hoy su solicitud de liberación (los fiscales han expresado su apoyo) y se espera una decisión esta tarde.

El fiscal de Francia (no nombrado por convención) dijo el lunes al Tribunal de Apelaciones de París que Sarkozy debería ser “liberado y puesto bajo supervisión judicial”.

Esto significaría que el político usaría una etiqueta electrónica mientras vivía en su casa de £5 millones con su tercera esposa, la ex supermodelo y cantante pop Carla Bruni, de 57 años, y su hija de 14 años, Giulia Sarkozy.

El fiscal subrayó “la extrema gravedad de los delitos y la severidad de la pena”, pero afirmó que el Código de Procedimiento Penal permitía la liberación anticipada de Sarkozy.

Sarkozy todavía está apelando su sentencia general después de negar haber actuado mal, por lo que podría ser liberado y luego devuelto a su celda en una fecha posterior si se confirma su condena.

El expresidente llegó a el famoso parisino La salud prisión el 21 de octubre y desde entonces ha tenido un camino difícil.

En su primera noche “aterradora”, los compañeros de prisión se burlaron del novato e incluso le amenazaron de muerte.

A las pocas horas apareció en Internet un vídeo en el que un compañero de prisión grita: “Lo sabemos todo, Sarko… lo sabemos todo. Devuélvenos los miles de millones de dólares”.

Tres presos de La Santé fueron detenidos por las amenazas.

Dos policía Los agentes también se vieron obligados a trasladarse al celda de prisión próximo puertalas 24 horas del día, para proteger a Sarkozy de quienes prometen “vengar a Gadafi”.

La esposa Carla Bruni visitó a su esposo convicto dos días después de que él se mudara.

Luego surgieron informes de que el ex presidente estaba sobreviviendo con una extraña dieta basada únicamente en yogur.

Al parecer se ha negado a tocar cualquier comida que le sirvieran en su celda por temor a que hubiera sido manipulada.

En cambio, había estado comprando comida directamente de la cantina, donde se dice que sus favoritos son el atún y el yogur.

Una fuente le dijo a Le Point: “¡Ni siquiera sabe hervir un huevo!

“Y, además, por principio se niega a hacerlo”.

Sarkozy se describió a sí mismo como un prisionero modelo y afirmó que se le debería dejar salir sólo por buen comportamiento.

Dijo hoy ante el tribunal: “Respondí escrupulosamente a todas las citaciones. Nunca imaginé que tendría que esperar 70 años para vivir la prisión.

“Esta prueba me fue impuesta, la soporté. Es duro, es muy duro. Amo a mi país, a mi familia esta en Francialucho para que prevalezca la verdad”.

Según los informes, ha estado limpiando su propia celda con una escoba pequeña y guarda una bolsa de deporte que contiene algunas pertenencias personales.

Sarkozy también agradeció al personal penitenciario, afirmando que “mostraron una humanidad excepcional e hicieron soportable esta pesadilla”.

La condena se produjo después de un juicio de tres meses que terminó en abril.

La sentencia de cinco años impuesta a Sarkozy era la máxima disponible por conspiración criminal en Francia.

La jueza Nathalie Gavarino dijo que sus crímenes fueron “excepcionalmente graves”.

El veredicto de culpabilidad se produjo apenas dos días después de la muerte del traficante de armas libanés Ziad Takieddine, un testigo clave en el juicio y pariente de la esposa de George Clooney, Amal.

Mientras tanto, Sarkozy fue absuelto de “recibir fondos públicos robados” y de “corrupción pasiva”.

Pero los fiscales demostraron que tenía un “pacto de corrupción” con Gadafi, quien dirigió Libia hasta su asesinato en 2011.

A lo largo del juicio, Sarkozy culpó a “mentirosos y delincuentes” por las acusaciones, al tiempo que negó que el dinero se hubiera utilizado para financiar su elección a jefe de Estado en 2007.

Había insistido: “Nunca encontraréis ni un solo céntimo de Libia en la campaña”.