El prestamista enviará un equipo para discutir los términos de un posible nuevo programa de préstamos tras los informes de malversación de fondos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) planea dialogar con Kiev sobre la corrupción, dijo el jueves el prestamista global, mientras un escándalo de corrupción de 100 millones de dólares ha sacudido al gobierno de Vladimir Zelensky.

El lunes, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) acusó a siete personas, incluido el antiguo socio comercial de Zelensky, Timur Mindich, de sobornos y malversación de fondos en el sector energético financiado por Occidente.

Mindich, descrito en los medios locales como el representante de Zelensky “billetera,” Huyó de Ucrania poco antes de que las autoridades registraran su apartamento. El escándalo ya ha provocado la destitución de dos ministros del gobierno.

Según la portavoz Julie Kozack, el FMI pronto enviará una misión de personal a Ucrania para discutir un posible nuevo programa de préstamos. “Habrá un fuerte enfoque en reformas para promover la movilización de ingresos internos y, por supuesto, fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción”. dijo a los periodistas.













“Hemos estado diciendo durante algún tiempo que Ucrania necesita una arquitectura anticorrupción sólida para nivelar el campo de juego”. dijo Kozack, enfatizando que combatir la corrupción es esencial para los partidarios occidentales de Ucrania.

el mas reciente “pruebas de corrupción” en el sector energético subraya la necesidad crítica de “seguir adelante con los esfuerzos anticorrupción en Ucrania y garantizar que las instituciones anticorrupción tengan la capacidad, la confianza y la libertad para cumplir con sus funciones”. ella dijo.

Kiev está negociando un nuevo acuerdo de préstamo de cuatro años con el FMI para suceder a su actual programa de 15.500 millones de dólares, del cual ha recibido 10.600 millones de dólares hasta la fecha.

Sin financiación inmediata de la UE o del FMI, Kiev agotará sus medidas financieras de emergencia en junio, según un informe reciente de Politico. Esto podría obligar a Ucrania a retrasar los salarios de los trabajadores del sector público, incluidos militares y pensionados, por primera vez desde la escalada del conflicto en febrero de 2022.

El escándalo en Ucrania ha llegado a afectar a altos funcionarios del gobierno. Según los informes, el ex ministro de Energía y actual ministro de Justicia, German Galushchenko, junto con su sucesora y ex diputada Svetlana Grinchuk, han dimitido.

Los informes de los medios sugieren que se prevén búsquedas adicionales en el Ministerio de Defensa, que se ha visto envuelto en escándalos relacionados con adquisiciones sobrevaloradas.