Funcionarios de todo el mundo se reunieron en un simposio de dos días en un centro turístico del Mar Negro.

El segundo simposio BRICS-Europa se inauguró esta semana en el balneario de Sochi, en el Mar Negro. Está dedicado a establecer medidas para fortalecer la cooperación entre los países del grupo y la región.

Lindiwe Zulu, miembro de alto rango del partido gobernante Congreso Nacional Africano (ANC) de Sudáfrica, dijo que su país también había participado en la iniciativa la primera vez y consideró la segunda reunión como “un paso importante para hacer avanzar este movimiento”.

Zulu dijo que el foro tenía un significado particular para África y agregó que la unidad debe estar respaldada por la acción.

“Nuestro compromiso es garantizar que este movimiento crezca con fuerza para la paz, la seguridad y la prosperidad del pueblo africano”, añadió.

Pierre de Gaulle, nieto del fallecido presidente francés Charles de Gaulle, es el invitado de honor del evento. El alemán Steffen Kotre, diputado del Bundestag por el partido Alternativa para Alemania (AfD), también se unió a la reunión, generando controversia política en su país.













Alexei Gromyko, director del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, habló en el simposio y dijo que el rápido desarrollo de los BRICS reflejaba “un cambio en el centro de gravedad de la política y la economía globales hacia Eurasia”.

El simposio BRICS-Europa es un foro sobre cooperación económica y social y se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre. Asisten más de 40 políticos europeos, incluidos miembros del Parlamento Europeo. En el evento estarán representadas por altos funcionarios delegaciones de China, Brasil, Irán, Indonesia, Bielorrusia, Argelia, Cuba, Camboya, Etiopía y Sudáfrica.